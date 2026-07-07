A plecat de la FCSB și a dezvăluit motivul real pentru care a ales să rupă contractul: "Nu puteam continua așa!"

A plecat de la FCSB și a dezvăluit motivul real pentru care a ales să rupă contractul: &quot;Nu puteam continua așa!&quot; Fotbal intern Gigi Becali
SPORT.RO
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Fundașul David Kiki s-a despărțit oficial de FCSB și a vorbit deschis despre motivele care au dus la rezilierea prematură a contractului său.

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Echipa patronată de Gigi Becali a început o amplă curățenie de lot, renunțând până în acest moment la opt jucători. Alături de fundașul din Benin, de la bucureșteni au mai plecat Darius Olaru, Mamadou Thiam, Baba Alhassan, Ionuț Cercel, Lukas Zima, Alexandru Pantea și Daniel Graovac.

Adus în vara anului 2024 de la Farul Constanța, la insistențele patronului, David Kiki a strâns doar 17 apariții în cei doi ani petrecuți la formația bucureșteană.

„Da, este adevărat că am ajuns la FCSB pentru că Gigi Becali m-a dorit și am crezut că voi avea mai multe minute de joc. Din păcate, lucrurile nu au decurs așa cum mă așteptam. Dar acesta este fotbalul, uneori, lucrurile nu ies așa cum speri. Trebuie să accepți, să continui să muncești din greu și să fii pregătit pentru oportunitățile care apar. Mai aveam un an de contract cu FCSB. Totuși, nu puteam continua în acele condiții, așa că încă din iarna trecută am început discuțiile pentru rezilierea contractului pe cale amiabilă. În cele din urmă, am ajuns la un acord și cred că aceasta a fost cea mai bună decizie pentru ambele părți”, a spus fundașul de bandă, potrivit Digisport.

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Sfat pentru stranierii din Superliga

Totodată, fotbalistul a ținut să le transmită un sfat tuturor stranierilor care aleg să evolueze în SuperLiga: „Sfatul meu pentru jucătorii străini este simplu: dați întotdeauna tot ce aveți mai bun și rămâneți puternici din punct de vedere mental. Acesta este cel mai important lucru”.

Deși s-a vehiculat o posibilă întoarcere a sa sub comanda lui Gică Hagi, acolo unde a evoluat între 2022 și 2024, oficialii constănțenilor au exclus această variantă din considerente financiare. La FCSB, jucătorul încasa un salariu lunar de 12.000 de euro, după ce la semnare obținuse și o primă de instalare de 200.000 de euro, venind din postura de jucător liber.

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