Lamine Yamal, record în Portugalia - Spania!

Chiar dacă a fost rezervă în primul meci de la Cupa Mondială, 0-0 cu Capul Verde, Lamine Yamal a fost, apoi, titular incontestabil în echipa lui Luis de la Fuente.

Portugalia - Spania | Lamine Yamal, record la doar 18 ani

Evident, starul Barcelonei nu putea să lipsească din primul ”11” nici în meciul cu Portugalia din optimile competiției. După ce a evoluat și în șaisprezecimi, cu Austria (3-0), Yamal a stabilit un record impresionant.

Decarul Barcelonei a devenit primul jucător din istoria naționalei Spaniei care începe ca titular în două meciuri din fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale la mai puțin de 19 ani, potrivit statisticienilor de la Opta.