AS, una dintre cele mai importante publicații din Spania, l-a numit pe portarul Diogo Costa (26 de ani) drept cel mai bun om al Portugaliei în prima repriză a meciului.
AS: „Spania se luptă cu Diogo Costa”
- Portugalia - Spania, duel contând pentru optimile CM 2026, este transmis LIVE TEXT de către Sport.ro.
Jurnaliștii de la AS au apreciat că Spania s-a luptat cu Diogo Costa în prima parte a jocului.
„Spania se luptă cu Diogo Costa. Pauză pe AT&T Stadium din Arlington, scorul fiind tot 0-0. Cu toate acestea, ambele echipe au avut ocaziile lor. Ce-i drept, cele mai clare ocazii au fost ale Spaniei, care a controlat și ea jocul.
Oyarzabal a ratat o ocazie extraordinară de unu la unu. Dani Olmo a avut o lovitură de cap de la mică distanță. Baena și Lamine Yamal și-au încercat și ei norocul, dar au fost dejucați de o paradă miraculoasă a lui Diogo Costa.
De cealaltă parte, Portugalia a amenințat de mai multe ori. Joao Félix și Cristiano Ronaldo au fost blocați de Unai Simón. Între timp, șutul lui Nuno Mendes, deviat de Pedro Porro, a lovit bara transversală. Mai sunt multe de jucat în repriza secundă”, a scris AS.
Echipele de start din Portugalia - Spania
- Portugalia (4-2-3-1): D. Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - J. Neves, Vitinha - P. Neto, Fernandes, J. Felix - Ronaldo
- Rezerve: J. Sa, R. Silva, T. Araujo, F. Conceicao, Dalot, G. Guedes, G. Inacio, R. Leao, R. Neves, M. Nunes, G. Ramos, Samu Costa, N. Semedo, B. Silva, Trincao
- Selecționer: Roberto Martinez
- Spania (4-2-3-1): U. Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Pedri, Rodri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
- Rezerve: D. Raya, J. Garcia, E. Garcia, Gavi, Grimaldo, B. Iglesias, M. Llorente, Merino, V. Munoz, Pino, Pubill, F. Ruiz, F. Torres, N. Williams, Zubimendi
- Selecționer: Luis de la Fuente