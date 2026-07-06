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Portugalia - Spania 0-1! Cristiano Ronaldo, OUT de la Mondial după un duel iberic echilibrat

AS, una dintre cele mai importante publicații din Spania, l-a numit pe portarul Diogo Costa (26 de ani) drept cel mai bun om al Portugaliei în prima repriză a meciului.

AS: „Spania se luptă cu Diogo Costa”

Jurnaliștii de la AS au apreciat că Spania s-a luptat cu Diogo Costa în prima parte a jocului.

„Spania se luptă cu Diogo Costa. Pauză pe AT&T Stadium din Arlington, scorul fiind tot 0-0. Cu toate acestea, ambele echipe au avut ocaziile lor. Ce-i drept, cele mai clare ocazii au fost ale Spaniei, care a controlat și ea jocul.

Oyarzabal a ratat o ocazie extraordinară de unu la unu. Dani Olmo a avut o lovitură de cap de la mică distanță. Baena și Lamine Yamal și-au încercat și ei norocul, dar au fost dejucați de o paradă miraculoasă a lui Diogo Costa.

De cealaltă parte, Portugalia a amenințat de mai multe ori. Joao Félix și Cristiano Ronaldo au fost blocați de Unai Simón. Între timp, șutul lui Nuno Mendes, deviat de Pedro Porro, a lovit bara transversală. Mai sunt multe de jucat în repriza secundă”, a scris AS.

Echipele de start din Portugalia - Spania