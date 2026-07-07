Gestul neașteptat făcut de Balogun după Belgia - SUA! Ce i-a transmis Rudi Garcia atacantului iertat de FIFA

Gestul neașteptat făcut de Balogun după Belgia - SUA! Ce i-a transmis Rudi Garcia atacantului iertat de FIFA CM 2026
SPORT.RO
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Belgia a învins SUA cu 4-1, iar Rudi Garcia a dezvăluit ce a discutat la finalul partidei cu Folarin Balogun, atacantul american scăpat de suspendare în ultimul moment.

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Naționala Belgiei s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, după un succes obținut la Seattle. Partida a fost precedată de o decizie fără precedent luată de forul mondial, care i-a anulat suspendarea lui Folarin Balogun cu o zi înaintea meciului. Deși a început din primul minut, atacantul nu a reușit să schimbe soarta confruntării.

În ciuda faptului că înaintea partidei selecționerul Belgiei a criticat hotărârea de a ierta jucătorul de suspendare, numind-o „o păcăleală”, Rudi Garciaa a revenit la sentimente mai bune față de adversarul său la finalul celor 90 de minute.

„A venit să discute cu mine. Mi-a plăcut foarte mult acest gest. Nu este vina lui. Nu el este cel de condamnat. Și exact asta i-am spus. Apreciez cu adevărat faptul că a venit să mă vadă”, a transmis Garcia.

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Calificare fără emoții

Întrebat dacă situația americanului a fost folosită ca o motivație suplimentară în vestiar, tehnicianul a zis scurt că „nu a fost nevoie”. „Le-am vorbit jucătorilor despre ce se întâmplă. Grupul este foarte matur, avem lideri care ne-au ajutat să trecem peste asta. Ce a contat cu adevărat a fost planul nostru de joc. Am vrut să dominăm meciul, să evităm presingul lor și să jucăm sus. Am jucat cu măiestrie, cu dorință și devotament. A fost o seară minunată pentru noi și o calificare de excepție în sferturile de finală”, a explicat tehnicianul.

Pentru Belgia urmează acum un duel extrem de dificil în sferturile de finală, unde va întâlni Spania, într-o partidă programată vineri, de la ora 22:00.

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