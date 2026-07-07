Gestul neașteptat făcut de Balogun după Belgia - SUA! Ce i-a transmis Rudi Garcia atacantului iertat de FIFA

Naționala Belgiei s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, după un succes obținut la Seattle. Partida a fost precedată de o decizie fără precedent luată de forul mondial, care i-a anulat suspendarea lui Folarin Balogun cu o zi înaintea meciului. Deși a început din primul minut, atacantul nu a reușit să schimbe soarta confruntării.

În ciuda faptului că înaintea partidei selecționerul Belgiei a criticat hotărârea de a ierta jucătorul de suspendare, numind-o „o păcăleală”, Rudi Garciaa a revenit la sentimente mai bune față de adversarul său la finalul celor 90 de minute.

„A venit să discute cu mine. Mi-a plăcut foarte mult acest gest. Nu este vina lui. Nu el este cel de condamnat. Și exact asta i-am spus. Apreciez cu adevărat faptul că a venit să mă vadă”, a transmis Garcia.