OUT de la FCSB! Marius Baciu confirmă: „Își dorește foarte mult să plece”

După înfrângerea suferită de roș-albaștri în primul amical din cantonamentul din Olanda, 0-4 cu Royale Union Saint-Gilloise, antrenorul Marius Baciu a confirmat că Mihai Lixandru și-a exprimat dorința de a pleca în această vară.

Tehnicianul a dezvăluit că a avut o discuție directă cu fotbalistul și i-a transmis că trebuie să rămână concentrat până când transferul va fi oficializat.

„Îşi doreşte foarte mult să plece şi la mine a venit că îşi doreşte mult să plece, că ar avea nişte discuţii bune pentru el. I-am explicat că trebuie să fie profesionist, să se antreneze până în ultima clipă, să îşi respecte colegii, pentru că la fotbal oricând se poate răsturna orice. Până nu se vede semnat, el trebuie să fie foarte concentrat”, a declarat Marius Baciu, citat de orangesport.ro.

Mihai Lixandru pleacă de la FCSB!

În urmă cu doar câteva zile, Gigi Becali afirma că este dispus să îl cedeze pe mijlocaș în schimbul unei sume de aproximativ 500.000 de euro.