OUT de la FCSB! Marius Baciu confirmă: „Își dorește foarte mult să plece”

OUT de la FCSB! Marius Baciu confirmă: „Își dorește foarte mult să plece” Superliga
SPORT.RO
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Mijlocașul este tot mai aproape de despărțirea de FCSB. 

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După înfrângerea suferită de roș-albaștri în primul amical din cantonamentul din Olanda, 0-4 cu Royale Union Saint-Gilloise, antrenorul Marius Baciu a confirmat că Mihai Lixandru și-a exprimat dorința de a pleca în această vară.

Tehnicianul a dezvăluit că a avut o discuție directă cu fotbalistul și i-a transmis că trebuie să rămână concentrat până când transferul va fi oficializat.

„Îşi doreşte foarte mult să plece şi la mine a venit că îşi doreşte mult să plece, că ar avea nişte discuţii bune pentru el. I-am explicat că trebuie să fie profesionist, să se antreneze până în ultima clipă, să îşi respecte colegii, pentru că la fotbal oricând se poate răsturna orice. Până nu se vede semnat, el trebuie să fie foarte concentrat”, a declarat Marius Baciu, citat de orangesport.ro.

Mihai Lixandru pleacă de la FCSB!

În urmă cu doar câteva zile, Gigi Becali afirma că este dispus să îl cedeze pe mijlocaș în schimbul unei sume de aproximativ 500.000 de euro.

Dacă transferul se va concretiza, Mihai Lixandru va deveni a doua plecare importantă a verii de la FCSB. Până acum, singurul jucător vândut a fost căpitanul Darius Olaru, transferat chiar la Royale Union Saint-Gilloise pentru trei milioane de euro.

Mihai Lixandru este un produs al academiei FCSB și a mai evoluat, sub formă de împrumut, la Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Gaz Metan Mediaș și CS Mioveni. 

Revenit în 2023 la București, mijlocașul s-a impus rapid ca titular și a cucerit două titluri de campion al României și două Supercupe.

În sezonul trecut, fotbalistul de 25 de ani a bifat 45 de apariții în toate competițiile, cu patru goluri și trei pase decisive.

În total, Lixandru are 108 meciuri în tricoul FCSB, șase goluri și patru assist-uri, iar cota sa de piață este estimată la 900.000 de euro.

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