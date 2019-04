RAZVAN MARIN, OFICIAL LA AJAX | Cum a fost prima zi la Ajax pentru mijlocasul de 12.5 milioane de euro! Ce a facut cand a ajuns in vestiar

Razvan Marin a semnat joi cu Ajax Amsterdam, echipa aflata in sferturile UEFA Champions League in acest sezon!

24 de ore de vis pentru Razvan Marin. Mai intai a marcat golul victoriei lui Standard Liege ce a dus echipa pe locul 2 in clasament, apoi a zburat catre Amsterdam pentru a semna cu Ajax! Clubul olandez a postat pe YouTube un clip cu prima zi a lui Razvan Marin la Ajax.

Fotbalistul roman pe care Ajax plateste 12.5 milioane de euro a facut joi vizita medicala - dupa aceea a mers la muzeul clubului si s-a intalnit cu Edwin van der Sar si cu Marc Overmars, 2 legende ale fotbalului. Marin a semnat contractul pe 5 ani si apoi s-a intalnit cu antrenorul Erik Ten Hag si a vizitat stadionul si vestiarul noii echipe. Nu a ezitat sa-si faca un selfie in vestiar cu tricoul cu numele sau.

"Nu stiu daca este neaparat o sarbatoare. Eu ma simt fericit, am semnat cu o echipa mare din Europa. E un sentiment care nu poate fi descris in cuvinte, e ceva special. Astazi a fost una dintre cele mai fericite momente din viata mea. Ma vazusem mai demult cu antrenorul, lucrurile erau de vreo luna si ceva incheiate. Eu am mai fost o data la Amsterdam sa vorbesc cu antrenorul. Va dati seama, mi-a explicat toate planurile de viitor pe care le are cu mine si cu echipa. Din ceea ce mi-a spus, mai departe, daca voi munci si voi fi serios, se va baza pe mine" a spus Razvan Marin dupa ce a semnat cu Ajax.



Hagi a aflat dupa meciul cu Craiova de transfer

"S-a facut? Nu stiam! Acum aud de anuntul oficial cu Razvan Marin. Il felicit, ma bucur pentru el. Eu am crescut cu Ajax, ma bucur ca un jucator al meu a ajuns acolo. Am crezut in el, el e serios, a progresat in fiecare zi. Cand l-am dat pe Achim la Voluntari, am zis ca in spatele lui il au pe Marin, si am avut dreptate. Greul incepe de acum, a ajuns la un club mare la care trebuie sa castigi in fiecare zi. El seamana cu Xavi, stie fotbal de echipa mare. Stiti cum e, eu l-as baga intotdeauna. Eu am avut incredere in el, il felicit pe taica-su ca a avut incredere sa il lase la mine. Noi avem procente din transferuri si ei trebuie sa ma plateasca. E bine cand ai de primit, nu e bine cand ai de dat" a spus Gica Hagi.

Mesajul lui Contra

"E un lucru extraordinar, inseamna ca avem viitor. Este un exemplu pentru toti cei din generatia lui. Pentru echipa nationala e foarte important ca un jucator sa ajunga la Ajax. Sper sa se impuna cum a facut-o si la Standard. Trebuie sa fie liderul acestei generatii si impreuna cu ceilalti sa aduca viitorul echipei nationale.



Eram in febra celor doua meciuri, l-am felicitat. A venit si mi-a spus ca se poate sa plece acolo, m-am bucurat enorm pentru el, dar n-am vorbit mai mult. O sa avem timp sa vorbim si despre acest transfer. ii dau sfaturi daca mi le cere.



E un jucator care absoarbe informatia, e atent la tot ce ii spune antrenorul si probabil de aceea s-a si impus la echipa de club. De aia a si fost luat la Ajax. stim ca azi scouterii de la marile echipe il vad de multe ori pe jucator inainte sa ia o decizie. si viata pe care o duce e o referinta si sunt sigur ca toate referintele lui au fost pozitive" a spus Cosmin Contra pentru Telekom Sport.

Al 2-lea cel mai scump din istoria clubului

Razvan Marin a semnat un contract pe 5 ani, Ajax urmand sa plateasca 12.5 milioane de euro in schimbul mijlocasului roman. Doar Marouane Fellaini a fost vandut pe o suma mai mare de Standard - 22 de milioane de euro platea Everton in 2008 pentru mijlocasul belgian.

20% din aceasta suma, adica 2.5 milioane de euro, va primi Viitorul in urma acestui transfer. In 2017, Viitorul a incasat 2 milioane de euro dupa ce l-a cedat pe Marin la Standard.

Razvan Marin a fost prezentat intre 2 legende ale fotbalului si ale clubului olandez: Edwin van der Sar si Marc Overmars.