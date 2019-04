RAZVAN MARIN LA AJAX | Mesajul celor de Standard Liege pentru Marin: "Am vazut din prima clipa ce calitati are!"

Razvan Marin va juca din sezonul viitor la Ajax.

Cei de la Standard Liege i-au multumit lui Razvan Marin pentru evolutiile sale in cei 2 ani petrecuti la club. El a marcat 14 goluri in 96 de partide, reusind sa castige Cupa Belgiei in 2018 cu Standard. Fostul mare international belgian, Michel Preud'Homme, a fost cel care a vorbit la plecarea lui Razvan Marin.

"Cand Razvan a ajuns la Standard Liege in 2017, ne-am dat seama de calitatile lui inca de la inceput.



Vreau sa-i multumesc pentru contributia valoroasa, dar si pentru ca a dorit sa fie implicat la club pana la finalul acestui sezon" a spus Michel Preud'Homme pentru site-ul oficial al lui Standard.

Al 2-lea cel mai scump din istoria clubului

Razvan Marin a semnat un contract pe 5 ani, Ajax urmand sa plateasca 12.5 milioane de euro in schimbul mijlocasului roman. Doar Marouane Fellaini a fost vandut pe o suma mai mare de Standard - 22 de milioane de euro platea Everton in 2008 pentru mijlocasul belgian.

20% din aceasta suma, adica 2.5 milioane de euro, va primi Viitorul in urma acestui transfer. In 2017, Viitorul a incasat 2 milioane de euro dupa ce l-a cedat pe Marin la Standard.

Razvan Marin a fost prezentat intre 2 legende ale fotbalului si ale clubului olandez: Edwin van der Sar si Marc Overmars.