Razvan Marin ramane la Ajax! El nu e printre jucatorii anuntati ca pot pleca in aceasta vara

Olandezii au anuntat jucatorii de care se despart in aceasta vara.

Clubul olandez a anuntat ca nu va prelungi imprumuturile portarului Bruno Varela de la Benfica si al lui Ryan Babel de la Galatasaray. De asemenea, Hakim Ziyech a semnat deja cu Chelsea, care a platit in schimbul sau 40 de milioane de euro, iar alti jucatori care au primit acceptul de a se transfera in aceasta vara sunt Andre Onana, Donny van de Beek si Nicolas Tagliafico, in schimbul carora Ajax vrea aproximativ 150 de milioane de euro. Primul este urmarit de Chelsea si Barcelona, al doilea este foarte aproape de Manchester United, iar ultimul este urmarit insistent de Arsenal si Manchester City. De asemenea, Klaas Jan Huntelaar (36 ani) isi incheie contractul cu "lancierii", iar cel putin alti patru tineri jucatori ar urma sa fie imprumutati la cluburi europene.

Romanul Razvan Marin este unul dintre cei care au de castigat in urma plecarilor lui Ziyech si Van der Beck si a planului de reformare a lotului propus de antrenorul Erik ten Hag si de directorul general Edwin van der Sar. Acesta a fost indemnat de selectionerii Romaniei, de fostii sai antrenori sau fosti jucatori ai nationalei sa nu se grabeasca sa plece de la Ajax, la inceputul acestui an, pentru a nu regreta mai tarziu usurinta cu care a abandonat lupta pentru a se impune in primul "11" al lui marelui club olandez. Actualul sezon al campionatului Olandei a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, iar Federatia Olandeza de Fotbal (KNVB) a decis sa nu se acorde titlul de campioana (Ajax si AZ Alkmaar conduceau clasamentul, la egalitate de puncte) si nicio echipa sa nu retrogradeze.

In acest sezon, Razvan Marin (24 ani) a jucat 17 meciuri, dintre care 9 ca titular, dar a fost criticat des de fosti jucatori ai lui Ajax si de presa olandeza, care au considerat ca suma de 12.5 milioane de euro platita lui Standard Liege a fost mult prea mare. De internationalul roman s-au interesat Club Brugge, Standard Liege, echipe din Italia si Spania, care ar vrea sa il ia imprumut pentru un sezon, inainte de a-l transfera definitiv, dar el s-a intors la antrenamentele lui Ajax, la jumatatea lunii iunie.