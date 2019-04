"S-a facut? Nu stiam, am avut telefonul oprit! Sa ma plateasca!" Gica Hagi a aflat in direct despre transferul lui Razvan Marin la Ajax! Mesajul pentru mijlocas

Razvan Marin a semnat oficial cu Ajax Amsterdam!

Gheorghe Hagi, cel care l-a crescut pe Razvan Marin la Viitorul, s-a declarat foarte fericit pentru fostul sau elev si s-a felicitat ca a avut incredere in el si l-a promovat la echipa mare atunci cand l-a vandut pe Achim.

Mai mult, antrenorul Viitorului asteapta si procentul pe care il are de primit in urma transferului lui Razvan Marin.

Ajax a platit 12.5 milioane de euro in schimbul mijlocasului roman. 20% din aceasta suma, adica 2.5 milioane de euro, va primi Viitorul in urma acestui transfer. In 2017, Viitorul a incasat 2 milioane de euro dupa ce l-a cedat pe Marin la Standard.

"S-a facut? Nu stiam! Acum aud de anuntul oficial cu Razvan Marin. Il felicit, ma bucur pentru el. Eu am crescut cu Ajax, ma bucur ca un jucator al meu a ajuns acolo. Am crezut in el, el e serios, a progresat in fiecare zi. Cand l-am dat pe Achim la Voluntari, am zis ca in spatele lui il au pe Marin, si am avut dreptate. Greul incepe de acum, a ajuns la un club mare la care trebuie sa castigi in fiecare zi. El seamana cu Xavi, stie fotbal de echipa mare. Stiti cum e, eu l-as baga intotdeauna. Eu am avut incredere in el, il felicit pe taica-su ca a avut incredere sa il lase la mine.

Noi avem procente din transferuri si ei trebuie sa ma plateasca. E bine cand ai de primit, nu e bine cand ai de dat", a spus Hagi la Digisport.