Ei sunt fotbalistii din Liga 1 care-i pot calca pe urme lui Razvan Marin! Ce ii sfatuieste romanul: "Trebuie sa mearga la o echipa intermediara"

Razvan Marin a dat lovitura si a semnat cu Ajax.

Dupa transferul de la Standard Liege la Ajax, Razvan Marin a vorbit despre jucatorii tineri din Romania care-i pot calca pe urme. Fotbalistul i-a nominalizat pe Dennis Man, Ianis Hagi si Cicaldau drept viitorii fotbalisti romani care vor ajunge in strainatate.

"Cred ca Dennis Man, Ianis sau Cicaldau pot face si ei pasul in strainatate. Trebuie sa-si gandeasca foarte bine pasii pe care vor sa-i urmeze. Cel mai bine ar fi sa o ia pas cu pas, sa mearga la o echipa intermediara, cum am facut eu. E foarte greu sa mergi direct la o echipa foarte mare si sa joci", a spus Razvan Marin pentru DigiSport.

Tanarul jucator a declarat ca a avut mai multe oferte, insa si-a dorit foarte mult sa ajunga la echipa olandeza.

"Sunt fericit ca s-a realizat acest transfer, mi-am dorit sa merg la Ajax. Imi doresc sa ma adaptez cat mai bine acolo, sunt sigur ca voi fi primit bine. Sunt fericit ca multa lume are incredere in mine, in potentialul meu si imi doresc sa nu dezamagesc. Acum trebuie sa muncesc de doua ori mai mult. Au mai fost discutii avansate cu alte echipe, va dati seama ca nu pot sa spun. Dar chiar au fost discutii avansate cu alte echipe, dar eu cand am auzit de Ajax, i-am spus lui Pietro Chiodi ca mi-as dori foarte mult sa se realizeze acest transfer, pentru ca stim foarte bine ce inseamna Ajax in fotbalul european si tot timpul au avut jucatori de valoare", a spus Razvan Marin.