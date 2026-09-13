Răzvan Lucescu a dat lovitura!

Răzvan Lucescu a dat lovitura! Stranieri
SPORT.RO
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Răzvan Lucescu (57 de ani) are un start perfect de sezon la Al-Sadd.

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Marcelo BrozovicRazvan LucescuAl-Sadd
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Al-Sadd a învins-o pe Al-Sailiya cu 6-3 în ultima rundă și are golaveraj 19-7. Formația lui Lucescu a mai obținut un succes și în Qatar Cup, 2-1 cu Al-Gharafa, în semifinale. Finala cu Al-Rayyan este programată pe 11 decembrie.

Rezultatele au adus și un transfer important pentru echipa lui Lucescu. Fabrizio Romano a anunțat prin celebrul „Here we go!” că Marcelo Brozovic (33 de ani) a ajuns la un acord cu Al-Sadd.

Răzvan Lucescu a dat lovitura! Marcelo Brozovic semnează

Mijlocașul croat va semna un contract pe un sezon, cu opțiune pentru încă un an. Brozovic a rămas liber după despărțirea de Al-Nassr, formație alături de care a câștigat titlul în Arabia Saudită în sezonul 2025/2026.

Cu o cotă de piață de 8 milioane de euro, Brozovic devine al treilea cel mai valoros jucător din lotul lui Al-Sadd, după Claudinho (12 milioane de euro) și Mohamed Camara (9 milioane de euro).

Croatul a fost unul dintre cei mai importanți mijlocași defensivi ai Europei în ultimii ani. A jucat la Inter între 2016 și 2023, perioadă în care a bifat 330 de meciuri, 31 de goluri și 43 de pase decisive.

Pentru naționala Croației, Brozovic are 93 de selecții și 7 goluri. A câștigat medalia de argint la Cupa Mondială din 2018 și bronzul la ediția din 2022.

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