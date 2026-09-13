Al-Sadd a învins-o pe Al-Sailiya cu 6-3 în ultima rundă și are golaveraj 19-7. Formația lui Lucescu a mai obținut un succes și în Qatar Cup, 2-1 cu Al-Gharafa, în semifinale. Finala cu Al-Rayyan este programată pe 11 decembrie.

Rezultatele au adus și un transfer important pentru echipa lui Lucescu. Fabrizio Romano a anunțat prin celebrul „Here we go!” că Marcelo Brozovic (33 de ani) a ajuns la un acord cu Al-Sadd.

Răzvan Lucescu a dat lovitura! Marcelo Brozovic semnează

Mijlocașul croat va semna un contract pe un sezon, cu opțiune pentru încă un an. Brozovic a rămas liber după despărțirea de Al-Nassr, formație alături de care a câștigat titlul în Arabia Saudită în sezonul 2025/2026.