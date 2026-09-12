CSM Slatina, Poli Timişoara și SC Popești-Leordeni, echipele de pe podium, au obţinut victorii, sâmbătă, în etapa a şaptea a Ligii 2 (LIVE TEXT ȘI LIVE VIDEO AICI).

Liderul CSM Slatina, care nu are drept de promovare în Superligă, a dispus de CSC Dumbrăviţă cu 2-0, în deplasare, astfel că se menţine pe primul loc.

Nou-promovata Poli Timişoara a trecut de CSL Ştefăneştii de Jos cu 2-1, după ce a fost condusă la pauză, și este pe locul 2.

O altă nou-promovată, SC Popeşti-Leordeni, a învins-o în deplasare pe Gloria Bistriţa cu 3-2 și rămâne și ea neînvinsă, pe locul 3!

Denis Colibășanu, debut în trupa lui Chirilă în CS Dinamo - Concordia Chiajna 2-5

CS Dinamo, echipa de juniori antrenată de Ionuț Chirilă, a deschis scorul repede în meciul cu Concordia Chiajna (minutul 2), a primit imediat două goluri (minutele 6 și 8) și a pierdut în cele din urmă cu 2-5.

La trupa din Ștefan cel Mare a debutat cu acest prilej Denis Colibășanu (19 ani), campion cu FCSB în 2025.

Colibășanu, jucător de atac, a evoluat inclusiv în sezonul trecut pentru echipa lui Gigi Becali, bifând o prezență în play-out, în 0-2 cu FC Hermannstadt, și o alta în Cupă, în 0-3 cu UTA Arad.