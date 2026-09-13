Londonezii au obținut doar două puncte în primele patru meciuri și au intrat în istoria clubului cu un record negativ. Tottenham nu a marcat niciun gol în primele patru partide ale unui sezon de campionat, lucru care nu s-a mai întâmplat în istoria formației. DETALII AICI

Roberto De Zerbi: „Dacă eram în Italia, aș fi considerat cel mai bun antrenor”

De Zerbi nu pare însă îngrijorat de organizarea defensivă a echipei. Tottenham a terminat fără gol primit ultimele două partide, iar italianul a făcut o comparație cu fotbalul din țara sa.

„Dacă eram în Italia, acum aș fi considerat cel mai bun antrenor, cu două meciuri consecutive fără gol primit”, a spus De Zerbi.

Italianul a preluat-o pe Tottenham la finalul lunii martie 2026. De Zerbi a mai pregătit, în carieră, Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo, Șahtior Donețk, Brighton și Olympique Marseille.