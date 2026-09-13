VIDEO Toată lumea a înțeles: gafa memorabilă, comisă de Sabalenka, după eșecul suferit în finala US Open 2026

Toată lumea a înțeles: gafa memorabilă, comisă de Sabalenka, după eșecul suferit în finala US Open 2026 Tenis
Alexandru Hațieganu
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Arina Sabalenka, o nouă capitulare emoțională, ultima ca număr unu WTA, înainte de „rocada” cu Elena Rybakina.

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Arina SabalenkaUS Open 2026Tenis WTAElena RybakinaFinala Us open
Din articol

Arina Sabalenka (28 de ani, 1 WTA) a ratat șansa de a câștiga a treia ediție consecutivă a Openului American.

Sportiva din Belarus a fost depășită în trei seturi de rivala din Kazahstan, Elena Rybakina (27 de ani, 2 WTA), scor 6-4, 5-7, 6-2, după 2 ore și 21 de minute de joc.

2022, precedentul an în care Arina Sabalenka nu câștigase vreun turneu de mare șlem

2026 devine astfel un an dificil de acceptat pentru Arina Sabalenka, dar și anul de grație al Elenei Rybakina. Jucătoarea kazahă va fi noul număr unu mondial, începând de luni, 14 septembrie, dar va ajunge, în premieră, la această performanță după două finale de Grand Slam câștigate în detrimentul Sabalenkăi, în acest an, ambele pe hard, la Melbourne și New York.

Frustrată puternic de rezultatul din finala de la Flushing Meadows, Arina Sabalenka nu și-a mai controlat emoțiile, după finalul jocului.

Inițial, a dat cu racheta de pământ, după care, așezată pe banca de odihnă, a insistat până a rupt-o, în văzul tuturor.

Mai târziu, la vestiare, Sabalenka a scos din geantă o altă rachetă pe care a distrus-o pe loc și a aruncat-o la coșul de gunoi.

„Dispari,” i-a transmis Sabalenka unui cameraman, într-un limbaj licențios

Nici cameramanii nu au ajutat-o pe Sabalenka, în clipele complicate, unul dintre cei aflați pe suprafața de joc insistând cu cadre apropiate care au surprins supărarea și nervii Arinei Sabalenka, de după încheierea finalei.

Deseori fără un comportament responsabil, din postura de număr unu mondial - poziție în clasament care, de-a lungul timpului, s-a confundat cu o responsabilitate nescrisă de a fi un ambasador al tenisului -, Arina Sabalenka a clacat și de această dată și a înjurat, în limba engleză, privind țintă spre cameră. Bielorusa a scăpat cuvintele ”f**k off”, prin care i-a cerut cameramanului să se îndepărteze urgent.

Discursul ținut de Sabalenka, la ceremonia de premiere a finalei US Open 2026

În ceremonia de premiere, Arina Sabalenka a admis dificultatea momentului, spunând: „Ultimul lucru pe care vreau acum să îl fac e să țin un discurs, dar o să mă străduiesc.

Vă mulțumesc tuturor. Vă mulțumesc pentru susținere, a fost uimitor să joc în fața voastră. Sunt dezamăgită, dar vreau să o felicit pe Elena Rybakina pentru acest an incredibil cu rezultate grozave. Ai meritat victoria. Bucură-te de ea!,

Distrează-te în seara aceasta, mâine și chiar până la finalul sezonului, ca să pot să câștig și eu câteva titluri. Mulțumesc echipei, prietenilor. Mi-aș fi dorit să joc puțin mai bine, dar cred că o să am șansa anul viitor. Vă mulțumesc,” a fost discursul de finalistă învinsă al Arinei Sabalenka.

Arina Sabalenka

  • Arina sabalenka finalista uso 2026 02
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