Arina Sabalenka (28 de ani, 1 WTA) a ratat șansa de a câștiga a treia ediție consecutivă a Openului American.

Sportiva din Belarus a fost depășită în trei seturi de rivala din Kazahstan, Elena Rybakina (27 de ani, 2 WTA), scor 6-4, 5-7, 6-2, după 2 ore și 21 de minute de joc.

2022, precedentul an în care Arina Sabalenka nu câștigase vreun turneu de mare șlem

2026 devine astfel un an dificil de acceptat pentru Arina Sabalenka, dar și anul de grație al Elenei Rybakina. Jucătoarea kazahă va fi noul număr unu mondial, începând de luni, 14 septembrie, dar va ajunge, în premieră, la această performanță după două finale de Grand Slam câștigate în detrimentul Sabalenkăi, în acest an, ambele pe hard, la Melbourne și New York.

Frustrată puternic de rezultatul din finala de la Flushing Meadows, Arina Sabalenka nu și-a mai controlat emoțiile, după finalul jocului.

Inițial, a dat cu racheta de pământ, după care, așezată pe banca de odihnă, a insistat până a rupt-o, în văzul tuturor.

Mai târziu, la vestiare, Sabalenka a scos din geantă o altă rachetă pe care a distrus-o pe loc și a aruncat-o la coșul de gunoi.