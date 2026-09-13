Mutarea vine după un început de sezon în care Popescu a avut prestații bune la FCSB, însă fotbalistul își dorește să joace mai mult și consideră că experiența din Grecia îl poate ajuta să revină la cel mai înalt nivel.

Octavian Popescu: „Nu a fost greu să iau decizia”

Împrumutul este valabil până la finalul sezonului, iar Levadiakos nu va avea opțiune de transfer definitiv. Gigi Becali și-a dat acordul pentru mutare.

Popescu spune că nu a stat mult pe gânduri și că principalul motiv pentru care a acceptat transferul a fost dorința de a avea cât mai multe minute.

„Sunt motivat să ajung înapoi în top şi sper să revin la echipa naţională. Sper să mă ajute (n.r. Charalambous şi Pintilii) şi eu să îi ajut la rândul meu. Nu a fost greu să iau decizia. Pentru un fotbalist e important să joace şi cred că din asta îţi câştigi încrederea.

Nu ştiam nimic şi am întrebat dacă plec sau nu, că trebuia să îmi fac bagajul. Eu am zis normal, pentru că vreau să joc.

Nu îmi pare rău că plec, le doresc mult succes şi sper ca la finalul campionatului să iasă câştigători”, a declarat Popescu pe aeroport.

„Ce restart? Mi-am dat restart”

Fotbalistul nu consideră că plecarea în Grecia reprezintă neapărat un nou început. În opinia sa, restartul a avut deja loc la FCSB, unde spune că a avut cifre bune în primele meciuri ale sezonului.

„Asta e viaţa de fotbalist, câteodată eşti sus, câteodată eşti jos. Sper să fac o figură frumoasă. Ce restart? Mi-am dat restart. Dacă vă uitaţi, cred că am 4 pase de gol şi un gol în 6-7 meciuri. Sper să fie bine.

Toată lumea a fost aproape de mine, toată lumea mă iubeşte şi le mulţumesc foarte mult.

Am avut o răceală, am mâncat şi ceva şi orice mâncam, vomitam. Domnul Mihai Stoica mi-a spus să merg acasă la părinţi, nu a fost nicio perioadă grea”, a explicat fotbalistul.