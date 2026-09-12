VIDEO EXCLUSIV Bogdan Stoica, fără vreo șansă în fața rusului Baklanov la Tokyo în K-1 World Max, LIVE pe VOYO!

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SPORT.RO
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Bogdan Stoica, duel decisiv cu rusul neînvins Maxim Baklanov în această dimineață, la Tokyo.

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Bogdan StoicaMaxim BaklanovK-1 World MaxVOYO SPORT 1Voyo
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UPDATE ROUND 1 După mai puțin de trei minute, românul încasează o lovitură la genunchi de la Baklanov și este numărat! Rusul câștigă astfel foarte repede lupta de la Tokyo!

UPDATE ora 11:10 Gata, începe lupta dintre Bogdan Stoica și rusul Maxim Baklanov! Meciul este LIVE pe VOYO.

UPDATE ORA 11:00 Ne pregătim de lupta lui Bogdan Stoica!

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 K-1 World Max este LIVE, ACUM, pe VOYO

  • Meciul va începe după ora 09:00, ora României, și va putea fi urmărit în direct pe VOYO. Confruntarea dintre Stoica și Baklanov este cea de-a șasea luptă de pe cardul galei K-1 World Max.

Cei doi luptători au trecut deja de cântarul oficial: românul a avut 101 kilograme, în timp ce adversarul său a cântărit 113 kilograme.

Miza duelului este una uriașă, iar câștigătorul va obține dreptul de a lupta pe 29 decembrie, la Yokohama, pentru centura mondială K-1, împotriva brazilianului Ariel Machado.

Considerat unul dintre cei mai valoroși luptători români ai ultimului deceniu, Bogdan Stoica a revenit în Japonia după debutul spectaculos din februarie. Atunci, „Bucharest Bad Boy” a reușit unul dintre cele mai spectaculoase KO-uri ale anului, în confruntarea cu italianul Mattia Faraoni. Ulterior, Stoica l-a învins la București și pe campionul mondial WBC Muay Thai, Gerardo Atti, în cadrul unei gale Dynamite Fighting Show desfășurate sub egida K-1.

Obișnuit să lupte la categoriile de 90 sau 95 de kilograme, românul a acceptat fără ezitare provocarea de a intra în cursa pentru titlul mondial al greilor. Diferența de greutate dintre cei doi a fost evidentă la cântar, Baklanov având cu 12 kilograme mai mult decât Stoica.

  • Bogdan stoica tokyo 5
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Rusul vine cu un palmares fără înfrângere, însă Bogdan este convins că poate produce surpriza și că își poate câștiga locul în meciul pentru centura mondială.

„Lupt de 20 de ani, asta e meseria mea, indiferent pe cine am avut în față, am intrat în ring fără ezitare. Așa va fi și mâine. Nu va fi o luptă ușoară pentru că la nivelul acesta nu mai sunt deloc adversari de nivel mediu, toți sunt din topul mondial, așa că voi da totul pentru a aduce o victorie pentru mine și țara mea”, a spus Stoica la conferința de presă.

Luptătorul român este însoțit în capitala Japoniei de antrenorul său, Andrei Mircea, fost boxer de performanță, care lucrează cu frații Stoica de peste două decenii.

Legendara promoție japoneză K-1 a semnat la începutul anului un acord de colaborare cu Dynamite Fighting Show, oferindu-le celor mai buni sportivi din circuitul românesc șansa de a lupta la Tokyo. Turneul organizat în primăvară la București a fost câștigat de ucraineanul Sergey Adamchuk, care va lupta și el în cadrul K-1 World Max Final 16.

Totodată, pe 9 octombrie, la Iași, organizația fondată de Cătălin Moroșanu va găzdui un turneu de calificare la categoria de 90 de kilograme, al cărui câștigător va primi un bilet pentru o gală K-1 din Tokyo. Gala de la Iași poate fi urmărită pe Pro Arena și Voyo.

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