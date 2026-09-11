Când a preluat Al-Sadd, în vară, Lucescu jr (57 de ani) a ajuns la cea mai tare echipă din Qatar, campioană de șase ori în ultimele opt ediții ale campionatului intern.

În aceste condiții, în care a preluat echipa cu încă un titlu în palmares, de la predecesorul său, Roberto Mancini, adevărata provocare a lui Răzvan e atingerea unui parcurs cât mai lung în Champions League. De fapt, aici, arabii visează la cucerirea trofeului. Până să-și înceapă însă meciurile, în această competiție, formația din Doha face ultimele retușuri în campionatul intern. Iar aici, Lucescu jr a transformat Al-Sadd într-o mașină de dat de goluri!

Al-Sadd, victorii pe linie și un golaveraj incredibil

Aseară, liderul a întâlnit ultima clasată Al-Sailiya, într-o confruntare din etapa a 4-a. A ieșit încă o partidă în care Al-Sadd a înscris de la trei goluri în sus. Echipa românului și-a strivit adversara cu 6-3, marcând inclusiv în minutul 90+5.

Grație acestui succes, Al-Sadd a ajuns la cinci victorii, în cinci meciuri, dintre care unul în cupă. În campionat, echipa se menține pe primul loc, având maximum de puncte, 12, și un golaveraj incredibil: 19-7. Ceea ce înseamnă că Al-Sadd are o medie de 4,75 de goluri marcate în fiecare meci de campionat până în momentul de față.

Pe podiumul din Qatar Stars League, Shamal (8 puncte) și Al-Rayyan (7 puncte) sunt cele mai apropiate rivale la titlu pentru Al-Sadd.

Urmează primul test continental

După seria victoriilor pe bandă, în Qatar, Răzvan Lucescu urmează să dea și primul test continental cu echipa sa.

Luni, la Basra (Irak), Al-Sadd va înfrunta Esteghlal din Iran, în prima etapă din Champions League Elite, cea mai tare competiție fotbalistică intercluburi din Asia. Meciul e găzduit pe teren neutru, întrucât iranienii nu pot juca acasă din cauza războiului cu SUA.

Al-Sadd a cucerit Liga Campionilor Asiei, în două rânduri, în 1989 și în 2011, în vechiul format al competiției. Acum, această întrecere a adoptat modelul european, cu două grupe extinse de 16 (zona de vest și zona de est). Primele opt clasate din fiecare serie vor avansa în prima fază eliminatorie.