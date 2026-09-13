GALERIE FOTO Simona Halep, Kvitova și Mauresmo, depășite de Elena Rybakina: kazaha a reușit toate victoriile posibile în finala US Open 2026

Simona Halep, Kvitova și Mauresmo, depășite de Elena Rybakina: kazaha a reușit toate victoriile posibile în finala US Open 2026 Tenis
Alexandru Hațieganu
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Elena Rybakina, triplă campioană de Grand Slam și cea mai bună jucătoare a momentului în tenisul feminin, pe hard.

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Elena RybakinaUS Open 2026Arina SabalenkaTenis WTAcampioana
Din articol

Elena Rybakina a devenit triplă campioană în turneele de mare șlem, depășind, la acest capitol, sportive ca Simona Halep, Amelie Mauresmo, Petra Kvitova sau Na Li.

Sportiva din Kazahstan a învins-o pe Arina Sabalenka, scor 6-4, 5-7, 6-2, după 2 ore și 21 de minute de joc, în finala US Open 2026, reușind ceea ce poate fi numită „victoria perfectă” în tenis, la ora actuală.

Elena Rybakina, premiată de Maria Sharapova, la finala US Open 2026

Prin câștigarea competiției de mare șlem de la New York, Elena Rybakina și-a acordat numeroase motive de satisfacție, din mai multe perspective. Succesul nu i-a adus doar primul trofeu al carierei, la US Open, ci și cel mai mare premiu văzut vreodată în turneele de mare șlem, până acum: €4,712,212.

La ceremonia de premiere, Elena Rybakina a avut onoarea de a primi trofeul de campioană din mâinile Mariei Sharapova, campioana US Open din urmă cu 20 de ani.

În plan sportiv, Rybakina s-a bucurat de o prestație stelară în finala US Open 2026, în care a adunat 12 ași, a permis doar trei mingi de break adversarei Sabalenka și, într-un mod incredibil pentru riscurile asumate des, a reușit mai multe lovituri direct câștigătoare decât a comis erori neforțate (36-24). În plus, Rybakina a depășit-o pe Sabalenka atât în numărul winnerelor (36-32), în timp ce a reușit să nu greșească neforțat mai des decât oponenta sa (24, față de cele 35 ale Sabalenkăi).

Elena Rybakina

  • Sabalenka rybakina finala uso 2026 10
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Kazaha Rybakina, premiu de peste €4,7 milioane și bucuria de a fi noul număr unu mondial

Urcarea pe locul întâi nu îi oferă Elenei Rybakina un avantaj ușor de anulat, în raport cu rivala Arina Sabalenka, deoarece vine după două finale de Grand Slam pierdute consecutiv de bielorusă, pe suprafața preferată, hard, în fața kazahei.

Bucuria Elenei Rybakina se va prelungi și în săptămâna următoare, în care luni, 14 septembrie, jucătoarea din Kazahstan se va bucura de actualizarea oficială a clasamentului WTA, care o va surprinde urcând, pentru prima dată, pe întâia poziție a ierarhiei lumii.

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