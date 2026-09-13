Elena Rybakina a devenit triplă campioană în turneele de mare șlem, depășind, la acest capitol, sportive ca Simona Halep, Amelie Mauresmo, Petra Kvitova sau Na Li.

Sportiva din Kazahstan a învins-o pe Arina Sabalenka, scor 6-4, 5-7, 6-2, după 2 ore și 21 de minute de joc, în finala US Open 2026, reușind ceea ce poate fi numită „victoria perfectă” în tenis, la ora actuală.

Elena Rybakina, premiată de Maria Sharapova, la finala US Open 2026

Prin câștigarea competiției de mare șlem de la New York, Elena Rybakina și-a acordat numeroase motive de satisfacție, din mai multe perspective. Succesul nu i-a adus doar primul trofeu al carierei, la US Open, ci și cel mai mare premiu văzut vreodată în turneele de mare șlem, până acum: €4,712,212.

La ceremonia de premiere, Elena Rybakina a avut onoarea de a primi trofeul de campioană din mâinile Mariei Sharapova, campioana US Open din urmă cu 20 de ani.

În plan sportiv, Rybakina s-a bucurat de o prestație stelară în finala US Open 2026, în care a adunat 12 ași, a permis doar trei mingi de break adversarei Sabalenka și, într-un mod incredibil pentru riscurile asumate des, a reușit mai multe lovituri direct câștigătoare decât a comis erori neforțate (36-24). În plus, Rybakina a depășit-o pe Sabalenka atât în numărul winnerelor (36-32), în timp ce a reușit să nu greșească neforțat mai des decât oponenta sa (24, față de cele 35 ale Sabalenkăi).