Nota lui Andrei Rațiu după ce Rayo Vallecano a fost surclasată de Real Madrid. Marca a dat verdictul

Nota lui Andrei Rațiu după ce Rayo Vallecano a fost surclasată de Real Madrid. Marca a dat verdictul Stranieri Andrei Rațiu în Real Madrid - Rayo Vallecano 4-1 / Sursa foto: Imago Images.
Emanoil Ursache
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Andrei Rațiu (28 de ani) a fost integralist în Real Madrid - Rayo Vallecano 4-1, partidă contând pentru etapa a cincea din La Liga.

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Din articol

Fundașul dreapta al naționalei României a primit din partea portalului SofaScore nota 5,6 pentru evoluția sa. 

Andrei Rațiu, apreciat de Marca și notat dur de SofaScore

Doar Florian Lejeune, coechipierul său din centrul apărării, a fost evaluat mai slab de către sursa citată. Lejeune a primit nota 5.

Cu toate acestea, jurnaliștii spanioli de la Marca au apreciat evoluția lui „Sonic”. Ziariștii iberici i-au acordat internaționalului român două stele. 

Doar Arda Guler a obținut trei stele în sistemul de notare al publicației apropiate de Real Madrid. 

Statistica publicată de portalul SofaScore arată că Andrei Rațiu a avut o evoluție decentă pe fază ofensivă, însă s-a confruntat cu probleme, ca întreaga sa echipă, când s-a apărat. 

De altfel, Rațiu a contribuit la golul de onoare al oaspeților. El l-a presat pe Vinicius și l-a determinat să greșească pasa, la faza care a dus la reușita lui Sergio Camello din minutul 51.

Statistica lui Rațiu în Real Madrid - Rayo Vallecano 4-1

  • Tackling-uri câștigate - 0 din 0
  • Interceptări - 2
  • Ieșiri din apărare - 1
  • Șuturi blocate - 0
  • Recuperări - 7
  • Dueluri la sol câștigate - 3 din 8
  • Faulturi - 1 
  • Depășit prin dribling - 0
  • Greșeli care au dus la o ocazie - 1
  • Pase precise - 36 din 42 (86%)
  • Pase în jumătatea adversă - 23 din 28 (82%)
  • Pase în jumătatea proprie - 13 din 14 (93%)

Andrei Rațiu în Real Madrid - Rayo Vallecano 4-1

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Andrei Rațiu în Real Madrid - Rayo Vallecano 4-1 / Sursa foto: Imago Images.
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Andrei Rațiu a fost integralist în al patrulea meci din cinci posibile, în noul sezon din La Liga. El a fost rezervă doar în eșecul din deplasare, 2-5, de pe terenul Barcelonei, la scurt timp după ce a ratat transferul la Fulham. 

Cu doar o etapă înaintea duelului cu Real Madrid, Rațiu a înscris un gol spectaculos în Rayo Vallecano - Racing Santander 3-2. 

  • 106 meciuri, 5 goluri și 7 pase decisive a adunat Andrei Rațiu la Rayo Vallecano.
  • 18.000.000 de euro este cota sa de piață, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
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