Nota lui Andrei Rațiu după ce Rayo Vallecano a fost surclasată de Real Madrid. Marca a dat verdictul

Fundașul dreapta al naționalei României a primit din partea portalului SofaScore nota 5,6 pentru evoluția sa.
Andrei Rațiu, apreciat de Marca și notat dur de SofaScore
Doar Florian Lejeune, coechipierul său din centrul apărării, a fost evaluat mai slab de către sursa citată. Lejeune a primit nota 5.
Cu toate acestea, jurnaliștii spanioli de la Marca au apreciat evoluția lui „Sonic”. Ziariștii iberici i-au acordat internaționalului român două stele.
Doar Arda Guler a obținut trei stele în sistemul de notare al publicației apropiate de Real Madrid.
Statistica publicată de portalul SofaScore arată că Andrei Rațiu a avut o evoluție decentă pe fază ofensivă, însă s-a confruntat cu probleme, ca întreaga sa echipă, când s-a apărat.
De altfel, Rațiu a contribuit la golul de onoare al oaspeților. El l-a presat pe Vinicius și l-a determinat să greșească pasa, la faza care a dus la reușita lui Sergio Camello din minutul 51.
Statistica lui Rațiu în Real Madrid - Rayo Vallecano 4-1
- Tackling-uri câștigate - 0 din 0
- Interceptări - 2
- Ieșiri din apărare - 1
- Șuturi blocate - 0
- Recuperări - 7
- Dueluri la sol câștigate - 3 din 8
- Faulturi - 1
- Depășit prin dribling - 0
- Greșeli care au dus la o ocazie - 1
- Pase precise - 36 din 42 (86%)
- Pase în jumătatea adversă - 23 din 28 (82%)
- Pase în jumătatea proprie - 13 din 14 (93%)
Andrei Rațiu a fost integralist în al patrulea meci din cinci posibile, în noul sezon din La Liga. El a fost rezervă doar în eșecul din deplasare, 2-5, de pe terenul Barcelonei, la scurt timp după ce a ratat transferul la Fulham.
Cu doar o etapă înaintea duelului cu Real Madrid, Rațiu a înscris un gol spectaculos în Rayo Vallecano - Racing Santander 3-2.
- 106 meciuri, 5 goluri și 7 pase decisive a adunat Andrei Rațiu la Rayo Vallecano.
- 18.000.000 de euro este cota sa de piață, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.