Situația extremei stânga părea pecetluită în Golf, însă ultima etapă a adus o schimbare de macaz din partea conducerii lui Al Gharafa. Deși echipa sa a suferit o înfrângere drastică, 0-3 în deplasare cu Al Shahaniya, internaționalul român a bifat cele mai multe minute din actuala stagiune.



Introdus pe gazon în minutul 54, la scorul de 0-2, Florinel Coman a prins aproximativ 40 de minute de joc. Volumul este unul semnificativ, având în vedere că, în acest singur meci, a stat pe teren de trei ori mai mult decât în tot restul campionatului la un loc. Portalul de specialitate SofaScore i-a acordat nota 6.30 pentru evoluția sa.



Chiar și după acest eșec, al doilea din sezon, Al Gharafa rămâne lider în clasament, păstrând un avans de 4 puncte față de Shamal. Reintroducerea lui Coman în circuit sugerează că șeicii nu sunt dispuși să renunțe ușor la serviciile sale, fotbalistul având contract valabil până în vara lui 2027, cu un salariu stagional de 2 milioane de euro.



Ușa deschisă la campioana României



Interesul celor de la FCSB rămâne însă o constantă. Gigi Becali monitorizează atent situația fostului său jucător, care a reușit cifre impresionante în tricoul roș-albastru: 63 de goluri și 62 de pase decisive în 233 de apariții.



Patronul FCSB a vorbit despre scenariul revenirii, subliniind că totul depinde de situația financiară a fotbalistului în Qatar.



„Eu l-am sfătuit mereu să ia banii de acolo, să stea să ia bani. El mai are contract acolo un an și jumătate. Ceea înseamnă că mai are de primit 3 milioane de euro ca salariu, că primește două milioane de euro pe an. Dacă ăia îi dau un milion sau două milioane, eu îl aștept cu brațele deschise. Îi găsim loc în echipă.



Eu cred, să vedem dacă mă înșel, că în România nu va mai juca la altă echipă în afară de Farul și FCSB. Nu s-ar duce la alții pentru bani. E prea mare caracter. Nu există să spună <<Mă duc în altă parte pentru bani mai mulți’. El m-a mai întrebat dacă poate să revină, poate când să termină contractul… Eu îl aștept. I-am zis că ‘Și după ce termini contractul poți să vii să mai joci la noi>>”, puncta zilele trecute Gigi Becali, pentru GSP.

