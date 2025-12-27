Florinel Coman (27 de ani) a ajuns să bifeze doar a 3-a sa apariție, în Qatar Stars League, în 11 etape. Iar asta la o lună după ultimul său meci pentru Al-Gharafa în campionatul intern.

La ce s-a întâmplat însă, astăzi, probabil, Coman ar fi preferat să fie ținut pe bancă de antrenorul care nu-l are la inimă, portughezul Pedro Martins! În duelul cu penultima clasată Al-Shahaniya, în deplasare, Al-Gharafa, ocupanta locului 1, a pornit cu prima șansă. Pe teren însă, calculele hârtiei au fost date peste cap.

Coman s-a remarcat doar printr-un cartonaș galben

Al-Shahaniya, cu o singură victorie în primele zece runde (!), a distrus echipa lui Coman: 3-0! Ca de obicei, în campionat, Coman a început partida pe bancă. A fost aruncat apoi în luptă, în minutul 54, când gazdele aveau deja 2-0, iar asta de la pauză.

Degeaba a apelat însă Pedro Martins, la Coman. La zece minute după intrarea românului, scorul a luat amploare: 3-0 pentru Al-Shahaniya! Așa s-a și încheiat partida. Cu precizarea că Florinel s-a remarcat doar prin cartonașul galben pe care l-a încasat, în minutul 63.

Pe site-ul Flashscore, Coman a fost notat cu 6,3, în condițiile în care media echipei a fost la fel. Iată cifrele trecute în dreptul fostului fotbalist de la FCSB:

*Acuratețea paselor: 84% (16 din 19)

*Total șuturi: 3

*Atingeri ale balonului: 29

*Atingeri ale balonului în careul advers: 3

*Dribblinguri reușite: 0 din 3

În ciuda înfrângerii, Al-Gharafa a rămas pe locul 1, având 25 de puncte. Ocupanta locului doi, Al-Shamal, se poate apropia însă la un punct, dacă va câștiga în această rundă.

