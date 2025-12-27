Pauza competițională în Qatar Stars League, prilejuită de FIFA Arab Cup 2025, întrecere care s-a desfășurat chiar la Doha, a picat rău de tot pentru Al-Gharafa, echipa lui Florinel Coman (27 de ani).

La o lună după reluarea campionatului intern, perioadă în care starurile echipei, printre care și Coman, au primit vacanțe de trei săptămâni, Al-Gharafa s-a prezentat lamentabil! În meciul cu penultima clasată Al-Shahaniya, liderul din Qatar Stars League a fost de nerecunoscut. Dovadă și meciul catastrofal în care și Coman a fost pe teren, după cum Sport.ro a arătat aici.

Coman s-a enervat teribil din cauza ghinionului

„Măcelul“ de astăzi l-a afectat și pe Florinel. Pentru că, trimis pe teren din minutul 54, românul nu numai că n-a reușit să-și salveze echipa de la înfrângere dar, cu el pe teren, adversarii chiar au majorat diferența de pe tabelă!

Și, totuși, la doar patru minute după intrarea sa pe teren, Coman ar fi putut schimba cursul jocului. Pentru că, după o lovitură liberă executată de el, mingea a ocolit agonizant poarta. Văzând cât de aproape a fost de gol, la o fază la care portarul Shehab Ellethy a fost bătut, Florinel a „turbat“. Și a început să înjure pe teren, după cum se poate vedea aici. Inclusiv comentatorul arab al meciului a subliniat că fotbalistul român a fost foarte aproape de gol prin execuția sa.

Înfrângerea de astăzi, cu Al-Shahaniya, a încheiat seria meciurilor din acest an pentru Al-Gharafa. În luna ianuarie, echipa din Doha va juca cinci meciuri oficiale, primul fiind programat pentru 6 ianuarie, în campionat, cu Umm Salal.

