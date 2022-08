Cu Rareș Ilie titular și schimbat după 77 de minute, OGC Nice a câștigat joi seara returul cu Maccabi Tel Aviv din play-off-ul Conference League, 2-0 după prelungiri (0-1 în prima manșă), și s-a calificat astfel în grupele competiției.

Românul de 19 ani a jucat însă foarte slab de data aceasta: Maxifoot i-a dat nota 2, în condițiile în care omul meciului, Dante, a primit 8!

”Dar de ce a tot insistat în duelurile 1 contra 1 (sau 1 contra 2) câtă vreme nu a reușit niciodată să-și depășească adversarii? Ca urmare, a pierdut un număr incalculabil de mingi! Ne întrebăm de ce Lucien Favre nu l-a scos mai devreme. A fost înlocuit în minutul 77 cu Calvin Stengs, fără notă, dar la fel de catastrofal (n.r. - ”catastrophique” în original) ca Ilie...”, a explicat Maxifoot nota dată lui Ilie, cea mai mică dintre toți jucătorii: 2!

Homme du Match l-a notat pe român cu 4: ”Nu a fost în ritmul întâlnirii. De multe ori, a avut spații de exploatat, însă niciodată nu a reușit să realizeze ceva, precum pătrunderile lui bune din alte meciuri”.

Nice Matin i-a dat tot 4 lui Rareș Ilie, de asemenea cea mai mică notă!

