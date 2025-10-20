FC Botoșani și Rapid conduc ierarhia cu câte 28 de puncte, urmate de Universitatea Craiova, cu 27. Dinamo se află pe locul 4, la egalitate de puncte cu nou-promovata FC Argeș (locul 5, 23 de puncte), în timp ce Oțelul Galați închide topul 6, cu 19 puncte.



Unirea Slobozia continuă să uimească și ocupă locul 7, la doar un punct distanță de play-off, la câteva luni după ce evita retrogradarea. În schimb, FCSB și CFR Cluj traversează o perioadă de criză. Ambele au doar 13 puncte, iar ardelenii au și un meci mai puțin disputat.



Victor Becali: „Dinamo nu se bate la titlu!”



Impresarul Victor Becali este convins că Dinamo, în ciuda startului solid, nu are forța necesară să lupte pentru campionat în acest sezon.



„Nu cred că Dinamo se bate la titlu. Poate să prindă o cupă europeană, ar fi un obiectiv corect pentru ei. La anul, poate se vor putea lupta și pentru campionat. Dar acum, întâi trebuie să prindă play-off-ul și să termine între primele patru. Au schimbat mulți jucători și e greu să faci o echipă competitivă atât de repede. Probabil vor mai aduce transferuri la iarnă”, a declarat Victor Becali pentru sptfm.ro.



Trupa lui Zeljko Kopic are șase victorii, cinci remize și doar două înfrângeri în primele 13 etape. Golgheterii echipei sunt Danny Armstrong, cu 4 reușite, și Alexandru Musi, winger-ul adus de la rivala FCSB, cu 3 goluri.

