Răzvan Marin schimbă echipa! Unde va evolua mijlocașul din sezonul viitor

Cu sfârșitul sezonului 2023/24, Răzvan Marin a atins borna de doi ani petrecuți împrumutați la formația italiană Empoli. Pentru transferul temporar al mijlocașului român, în contul celor de la Cagliari au fost transferați nici mai mult nici mai puțin de un milion de euro.

Cu sezonul din Serie A încheiat și EURO 2024 la ordinea zilei, arhicunoscutul jurnalist Nicolò Schira a anunțat că Răzvan Marin se va întoarce la formația din Florența. Conform informațiilor oferite, suma pentru transferul definitiv ar fi fost de aproximativ două milioane de euro, sumă pe care Empoli a refuzat să o plătească.

"Empoli nu a declanșat opțiunea de cumpărare de 2 milioane de euro pentru Razvan Marin, care se va întoarce la Cagliari", a scris jurnalistul pe contul său de Twitter / X.

#Empoli have not triggered to option to buy (€2M) for Razvan #Marin: he return to #Cagliari. #transfers