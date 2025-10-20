Iuliu Mureșan, prima reacție la CFR! Dezvăluie cum l-a „vrăjit” Varga: "Are vorba dulce!"

Iuliu Mureșan, prima reacție la CFR! Dezvăluie cum l-a &bdquo;vrăjit&rdquo; Varga: Are vorba dulce! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Iuliu Mureșan (71 de ani) s-a întors oficial în funcția de președinte la CFR Cluj și a oferit primele declarații, explicând ce l-a făcut să accepte propunerea patronului Ioan Varga, după o pauză de 7 ani de la ultima sa experiență în Gruia.

TAGS:
CFR ClujIuliu Muresan
Din articol

Mureșan a recunoscut că până și el a fost surprins de propria sa revenire la CFR, dar a dezvăluit că insistențele lui Ioan Varga au fost decisive. "Și pe mine m-a surprins revenirea. Nu pot să neg. De o săptămână au fost discuții mai concrete, iar aseară am ajuns la un acord. E greu pentru că îl cunosc de mulți ani pe Varga, e greu să îl refuz, are vorba dulce, mieroasă", a spus Iuliu Mureșan la DigiSport.

"Sper ca bucuria pe care o simt ei să o răsplătesc prin rezultate"

Noul președinte al ardelenilor a mărturisit că a fost copleșit de reacțiile pozitive primite imediat după anunțul oficial și promite să readucă performanța la clubul alături de care a câștigat 12 trofee în mandatul anterior.

"Ce mă bucură e că am primit sute de telefoane și zeci de mesaje. Mă așteaptă și suporterii și cei din club. Am primit niște mesaje foarte frumoase și se bucură că am revenit. Sper ca bucuria pe care o simt ei, eu să o răsplătesc prin aducerea de rezultate. Vom încerca să ridicăm nivelul la club", a transmis Mureșan.

Iuliu Mureșan a condus CFR Cluj în cea mai prolifică perioadă din istoria clubului, între 2001 și 2018, contribuind la câștigarea a cinci titluri de campion, patru Cupe și trei Supercupe ale României.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent &icirc;n Parlament
ARTICOLE PE SUBIECT
Ignorat de Dan Petrescu, portarul lui CFR Cluj pregătește răzbunarea: cere o sumă uriașă la FIFA!
Ignorat de Dan Petrescu, portarul lui CFR Cluj pregătește răzbunarea: cere o sumă uriașă la FIFA!
CFR Cluj și-a prezentat noul președinte de club: &bdquo;Mult succes!&rdquo;
CFR Cluj și-a prezentat noul președinte de club: „Mult succes!”
Petrolul &ndash; CFR Cluj, de la ora 20.30: meciul suferinței &icirc;ncheie etapa a 13-a
Petrolul – CFR Cluj, de la ora 20.30: meciul suferinței încheie etapa a 13-a
ULTIMELE STIRI
Mihai Popescu a rupt tăcerea de pe patul de spital! Mesajul enigmatic de patru cuvinte transmis după operație
Mihai Popescu a rupt tăcerea de pe patul de spital! Mesajul enigmatic de patru cuvinte transmis după operație
Ce surpriză! Cine e antrenorul care a apărut la antrenamentul lui U Cluj de azi
Ce surpriză! Cine e antrenorul care a apărut la antrenamentul lui U Cluj de azi
Hermannstadt &ndash; Csikszereda 0-0, ACUM pe Sport.ro! Gazdele au avut prima șansă
Hermannstadt – Csikszereda 0-0, ACUM pe Sport.ro! Gazdele au avut prima șansă
Carlos Alcaraz și-a stabilit programul de foc pentru finalul de an, după ce a fost &icirc;nvins de Sinner
Carlos Alcaraz și-a stabilit programul de foc pentru finalul de an, după ce a fost învins de Sinner
Victor Becali vede prăbușirea echipei pe val din Superliga: &bdquo;Nu se bate la titlu!&rdquo;
Victor Becali vede prăbușirea echipei pe val din Superliga: „Nu se bate la titlu!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de r&acirc;s cu Metaloglobus

De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de râs cu Metaloglobus

Dobre, să nu mai &icirc;njuri Dinamo! Rapidistul a dat imediat replica

"Dobre, să nu mai înjuri Dinamo!" Rapidistul a dat imediat replica

S-a lăsat cu scandal la derby! Șeful lui Dinamo a luat foc și a dat buzna &icirc;n vestiarul Rapidului

S-a lăsat cu scandal la derby! Șeful lui Dinamo a luat foc și a dat buzna în vestiarul Rapidului

Rom&acirc;nia - Polonia, meci fantastic pe VOYO și Pro Arena! &bdquo;Tricolorele&rdquo; au dat totul pentru calificarea &icirc;n Final Four-ul Euro Cup

România - Polonia, meci fantastic pe VOYO și Pro Arena! „Tricolorele” au dat totul pentru calificarea în Final Four-ul Euro Cup

Dinamo - Rapid 0-2! Giuleștenii, două goluri dintr-un singur șut pe poartă

Dinamo - Rapid 0-2! Giuleștenii, două goluri dintr-un singur șut pe poartă

Kopic, replică tăioasă după derby: &bdquo;Vă rog! Nu pot să fac asta&ldquo;

Kopic, replică tăioasă după derby: „Vă rog! Nu pot să fac asta“



Recomandarile redactiei
Mihai Popescu a rupt tăcerea de pe patul de spital! Mesajul enigmatic de patru cuvinte transmis după operație
Mihai Popescu a rupt tăcerea de pe patul de spital! Mesajul enigmatic de patru cuvinte transmis după operație
Ce surpriză! Cine e antrenorul care a apărut la antrenamentul lui U Cluj de azi
Ce surpriză! Cine e antrenorul care a apărut la antrenamentul lui U Cluj de azi
Adrian Mititelu, pe cale să dea lovitură: 2.500.000 de euro!
Adrian Mititelu, pe cale să dea lovitură: 2.500.000 de euro!
Hermannstadt &ndash; Csikszereda 0-0, ACUM pe Sport.ro! Gazdele au avut prima șansă
Hermannstadt – Csikszereda 0-0, ACUM pe Sport.ro! Gazdele au avut prima șansă
Victor Becali vede prăbușirea echipei pe val din Superliga: &bdquo;Nu se bate la titlu!&rdquo;
Victor Becali vede prăbușirea echipei pe val din Superliga: „Nu se bate la titlu!”
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
&bdquo;Dinamo este bine!&rdquo; Iuliu Mureșan, convins că echipa din &bdquo;Groapă&rdquo; va trece cu bine peste probleme
„Dinamo este bine!” Iuliu Mureșan, convins că echipa din „Groapă” va trece cu bine peste probleme
Iuliu Mureșan, răspuns clar și răspicat la acuzele aduse de Gigi Becali
Iuliu Mureșan, răspuns clar și răspicat la acuzele aduse de Gigi Becali
CITESTE SI
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent &icirc;n Parlament

stirileprotv Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi &icirc;n cazul pensiilor magistraților, după două am&acirc;nări

stirileprotv Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări

Ce despăgubiri vor primi locatarii din blocul din Rahova care a explodat. Ghid pentru &icirc;ncheierea unei polițe facultative

stirileprotv Ce despăgubiri vor primi locatarii din blocul din Rahova care a explodat. Ghid pentru încheierea unei polițe facultative

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!