Iuliu Mureșan, prima reacție la CFR! Dezvăluie cum l-a „vrăjit” Varga: "Are vorba dulce!"

Mureșan a recunoscut că până și el a fost surprins de propria sa revenire la CFR, dar a dezvăluit că insistențele lui Ioan Varga au fost decisive. "Și pe mine m-a surprins revenirea. Nu pot să neg. De o săptămână au fost discuții mai concrete, iar aseară am ajuns la un acord. E greu pentru că îl cunosc de mulți ani pe Varga, e greu să îl refuz, are vorba dulce, mieroasă" , a spus Iuliu Mureșan la DigiSport .

"Sper ca bucuria pe care o simt ei să o răsplătesc prin rezultate"

Noul președinte al ardelenilor a mărturisit că a fost copleșit de reacțiile pozitive primite imediat după anunțul oficial și promite să readucă performanța la clubul alături de care a câștigat 12 trofee în mandatul anterior.



"Ce mă bucură e că am primit sute de telefoane și zeci de mesaje. Mă așteaptă și suporterii și cei din club. Am primit niște mesaje foarte frumoase și se bucură că am revenit. Sper ca bucuria pe care o simt ei, eu să o răsplătesc prin aducerea de rezultate. Vom încerca să ridicăm nivelul la club", a transmis Mureșan.



Iuliu Mureșan a condus CFR Cluj în cea mai prolifică perioadă din istoria clubului, între 2001 și 2018, contribuind la câștigarea a cinci titluri de campion, patru Cupe și trei Supercupe ale României.

