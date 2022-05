Radu Drăgușin și-a decis viitorul! Unde ar putea ajunge internaționalul român în vară

Fundașul central și-ar dori să facă pasul către un alt campionat din primele cinci ale lumii, susține impresarul acestuia.

Drăgușin mai are contract cu Juventus până în vara anului 2025.

Drăgușin vrea să plece de la Juventus

„Juventus i-a dat bani ca să prelungească înțelegerea, Sampdoria l-a bagat, Salernitana l-a băgat. Toți sunt slabi, ia antrenorul care-l critică și spune că e imobil e deștept?

Am o ofertă acum, de 8 milioane de euro. Nu spun echipa. Sunt 8 milioane de euro, banii jos. Nu pot spune nimic, dar e o țară puternică, din Top 5.

Îl vor cluburi cu bani. Înainte să semneze cu Juventus am avut 6 oferte scrise. Un scouter de la Monaco mi-a zis că România are un jucător care poate juca la nivel înalt. Acela e Drăgușin. Are 19 ani, are timp să fie mai mobil. Radu știe ce are de făcut, sunt foarte mulțumit de el. La 19 ani are 20 de meciuri în Serie A”, a spus Florin Manea, potrivit gsp.ro.

3.5 milioane de euro este cota de piață a lui Drăgușin, potrivit transfermarkt.com.

Fundașul român a îmbrăcat de șapte de ori tricoul lui Salernitana, adunând 486 de minute.