Presa din Peninsulă a scris că fundașul naționalei României ar fi pe lista de transferuri a nerazzurrilor pentru mercato-ul de iarnă, însă informațiile au fost clarificate chiar de impresarul său.

Florin Manea susține că Drăgușin nu pleacă nicăieri în această iarnă, nici măcar sub formă de împrumut, deși situația lui la Tottenham nu este ideală.

Fundașul de 23 de ani nu a mai jucat de 10 luni, după o ruptură de ligament încrucișat, și este abia a patra opțiune în defensiva lui Ange Postecoglou.

Florin Manea: „Până în vară, Radu nu se mișcă!”

„Nu pleacă nicăieri, nici împrumut, nici definitiv. Până în vară, Radu nu se mișcă. Trebuie să apară ceva cu adevărat excepțional ca să se schimbe situația. Lucrurile nu se mișcă nici la Inter, nici în altă parte. El se concentrează să joace. Se antrenează normal și cred că ar putea fi pregătit pentru selecție săptămâna viitoare”, a declarat Manea, potrivit iamsport.ro.

Radu Drăgușin este cotat la aproximativ 25 de milioane de euro, potrivit specialiștilor de la Transfermarkt. Înainte de accidentare, „Dragonul” a strâns 37 de meciuri pentru Tottenhamc, fără contribuție de gol.

