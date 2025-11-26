Vlad Dragomir a bifat un nou meci solid în UEFA Champions League, fiind titular în remiza spectaculoasă obținută de Pafos împotriva celor de la AS Monaco, scor 2-2. Ciprioții au revenit de două ori pe tabelă și au smuls un punct în minutul 89, după un autogol al lui Salisu.

Nota primită de Vlad Dragomir, după ce Pafos a întors scorul cu Monaco în Champions League

Dragomir a primit nota 6,5, conform evaluărilor Flashscore, un calificativ în media echipei. Cel mai bun om al terenului a fost David Luiz, marcatorul primului gol al lui Pafos, notat cu 7,9.

Așa arată statisticile lui Vlad Dragomir, potrivit Flashscore:

  • Minute jucate: 79
  • Atingeri: 42
  • Pase reușite: 23/25 (92%)
  • Pase în treimea ofensivă: 13/14 (93%)
  • xA (pase de gol așteptate): 0.20
  • Șuturi pe poartă: 1
  • Driblinguri reușite: 0/1
  • Dueluri câștigate: 2/7
  • Faulturi suferite: 1
  • Deposedări reușite: 1/1