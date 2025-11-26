Vlad Dragomir a bifat un nou meci solid în UEFA Champions League, fiind titular în remiza spectaculoasă obținută de Pafos împotriva celor de la AS Monaco, scor 2-2. Ciprioții au revenit de două ori pe tabelă și au smuls un punct în minutul 89, după un autogol al lui Salisu.
Nota primită de Vlad Dragomir, după ce Pafos a întors scorul cu Monaco în Champions League
Dragomir a primit nota 6,5, conform evaluărilor Flashscore, un calificativ în media echipei. Cel mai bun om al terenului a fost David Luiz, marcatorul primului gol al lui Pafos, notat cu 7,9.
Așa arată statisticile lui Vlad Dragomir, potrivit Flashscore:
- Minute jucate: 79
- Atingeri: 42
- Pase reușite: 23/25 (92%)
- Pase în treimea ofensivă: 13/14 (93%)
- xA (pase de gol așteptate): 0.20
- Șuturi pe poartă: 1
- Driblinguri reușite: 0/1
- Dueluri câștigate: 2/7
- Faulturi suferite: 1
- Deposedări reușite: 1/1