După aproape zece luni de pauză cauzată de ruptura de ligament încrucișat suferită la începutul anului, fundașul lui Tottenham a bifat primele minute într-un amical cu Leyton Orient și pare aproape de forma optimă.



Radu Drăgușin, la Inter Milano? Răspuns categoric al „Dragonului”



Accidentat grav în ianuarie, Drăgușin a trecut prin operație și o recuperare lungă, dar a revenit miercuri în tricoul lui Spurs, într-un joc de pregătire.



Chiar dacă se apropie de ritmul normal, locul său în primul „11” rămâne incert, Romero și Van de Ven fiind stoperii titulari ai lui Thomas Frank.



În ultimele luni, presa din Italia a notat interesul lui Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, pentru internaționalul român. Revenit în țară, Drăgușin a lămurit situația fără ocolişuri.



„Nu, nimic nu este adevărat”, a transmis fundașul de 23 de ani când a fost întrebat dacă poate ajunge pe „Meazza”.

