AEK - Craiova, de la 22:00 în Conference League. Echipe probabile + jucătorul cheie care absentează pentru Craiova + analiza și pariul lui Dan Chilom

AEK - Craiova, de la 22:00 &icirc;n Conference League. Echipe probabile + jucătorul cheie care absentează pentru Craiova + analiza și pariul lui Dan Chilom Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Conference League | AEK Atena - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 22:00. Analiza lui Dan Chilom.

TAGS:
AEK AtenaUniversitatea Craiovadan chilomanaliza pariuriConference LeagueEchipe probabileCote pariuri
Din articol

de Dan CHILOM

Ultimul meci european al anului pentru Universitatea, se dispută azi, la Atena, împotriva echipei lui Răzvan Marin, AEK. 

Grecii sunt pe locul 4 în clasamentul Conference, cu 10 puncte după 5 etape, și un golaveraj pozitiv, 10:5.

Craiova are șanse să meargă în play-off-ul Conference, dar misiunea nu este deloc ușoară. Oltenii nu trebuie să piardă în Grecia, iar formațiile clasate imediat sub ele în clasament să nu câștige în meciurile pe care le joacă azi. 

AEK Atena - Universitatea Craiova | Echipe probabile

AEK Atena: Strakosha - Rota, Vida, Relvas, Pilios - R. Marin, Pineda - Koita, Ljubicic, Pereyra - L. Jovic

Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Teles, Bancu - Etim, Baiaram

Tudor Băluță nu va putea evolua azi pentru trupa lui Filipe Coelho!

Casele de pariuri o dau favorită la victoria pe echipa greacă, cu o cotă de 1.42

AEK Atena - Universitatea Craiova | Cote pariuri

Egalul este cotat cu 4.33

Craiova are o cotă destul de mare, 8.40

1:0 pentru AEK este un pronostic foarte pariat, și are o cotă de 5.80

Cele două formații s-au mai întâlnit și în 2019, în preliminariile Europa League. Grecii s-au impus în Bănie cu 2-0, iar la Atena partida s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

Meciul se va juca pe OPAP Arena din Atena, stadionul celor de la AEK, care are o capacitate de 32500 de locuri, și care se anunță plin la ora jocului. 

Giorgi Kruashvili din Georgia va oficia partida, arbitru care acordă în medie 4,35 cartonașe galbene pe meci și 0,19 roșii.

Sugestia Sport.ro: Craiova marchează

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026
Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% &icirc;n 2026
ARTICOLE PE SUBIECT
Dezvăluire incredibilă: c&acirc;ți bani a cheltuit Rotaru pe transferurile din acest sezon
Dezvăluire incredibilă: câți bani a cheltuit Rotaru pe transferurile din acest sezon
Craiova, admirată de toată Europa: echipa lui Rotaru, pe cale să reușească un rezultat imens
Craiova, admirată de toată Europa: echipa lui Rotaru, pe cale să reușească un rezultat imens
Grande incubo! Colosul din Italia n-are victorie &icirc;n 15 etape. Anul trecut a prins Europa
Grande incubo! Colosul din Italia n-are victorie în 15 etape. Anul trecut a prins Europa
ULTIMELE STIRI
Transfer de urgență! Cristi Chivu pune 30 milioane de euro la bătaie
Transfer de urgență! Cristi Chivu pune 30 milioane de euro la bătaie
AEK Atena &ndash; Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 22:00! Testul suprem pentru olteni
AEK Atena – Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 22:00! Testul suprem pentru olteni
Napoli - AC Milan azi cu un rom&acirc;n-surpriză &icirc;n Supercoppa Italiana, EXCLUSIV pe VOYO!
Napoli - AC Milan azi cu un român-surpriză în Supercoppa Italiana, EXCLUSIV pe VOYO!
C&acirc;ntă greierii pe Arena Națională? C&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut p&acirc;nă acum la FCSB - Rapid
Cântă greierii pe Arena Națională? Câte bilete s-au vândut până acum la FCSB - Rapid
Ce nebunie! Adversara FCSB-ului din Europa League a efectuat OPT schimbări &icirc;n același meci
Ce nebunie! Adversara FCSB-ului din Europa League a efectuat OPT schimbări în același meci
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răzvan Lucescu, victorie zdrobitoare: PAOK, &icirc;n cărți pentru o performanță formidabilă &icirc;n Grecia

Răzvan Lucescu, victorie zdrobitoare: PAOK, în cărți pentru o performanță formidabilă în Grecia

Capăt de drum: Olăroiu pleacă! Următoarea destinație pentru selecționerul Emiratelor

Capăt de drum: Olăroiu pleacă! Următoarea destinație pentru selecționerul Emiratelor

Florin Prunea a spus cum se termină FCSB - Rapid și cine va termina 2025 pe primul loc

Florin Prunea a spus cum se termină FCSB - Rapid și cine va termina 2025 pe primul loc

Despărțire după 7 ani și jumătate: Marius Marin, pe cale să fie v&acirc;ndut de Pisa

Despărțire după 7 ani și jumătate: Marius Marin, pe cale să fie vândut de Pisa

Ianis Hagi, precum boxerii: c&acirc;te minute de joc a primit, la Alanyaspor

Ianis Hagi, precum boxerii: câte minute de joc a primit, la Alanyaspor

Nebunia lui Becali, aproape de realitate: FCSB, pe cale să dea lovitura iernii

Nebunia lui Becali, aproape de realitate: FCSB, pe cale să dea lovitura iernii



Recomandarile redactiei
Transfer de urgență! Cristi Chivu pune 30 milioane de euro la bătaie
Transfer de urgență! Cristi Chivu pune 30 milioane de euro la bătaie
Napoli - AC Milan azi cu un rom&acirc;n-surpriză &icirc;n Supercoppa Italiana, EXCLUSIV pe VOYO!
Napoli - AC Milan azi cu un român-surpriză în Supercoppa Italiana, EXCLUSIV pe VOYO!
Fata de care nu trece nimic! Mihaela Simion, despre sportiva care a marcat secolul 21
Fata de care nu trece nimic! Mihaela Simion, despre sportiva care a marcat secolul 21
Ce a spus Cristi Chivu la conferința de presă, &icirc;nainte de Bologna - Inter &icirc;n Supercupa Italiei (VOYO)
Ce a spus Cristi Chivu la conferința de presă, înainte de Bologna - Inter în Supercupa Italiei (VOYO)
C&acirc;ntă greierii pe Arena Națională? C&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut p&acirc;nă acum la FCSB - Rapid
Cântă greierii pe Arena Națională? Câte bilete s-au vândut până acum la FCSB - Rapid
Alte subiecte de interes
Campionul mondial cu Franța a fost prezentat la noua echipă!
Campionul mondial cu Franța a fost prezentat la noua echipă!
Erik Lamela, pas uriaș &icirc;n spate! Unde a ajuns să joace la 32 de ani
Erik Lamela, pas uriaș în spate! Unde a ajuns să joace la 32 de ani
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Corvinul Hunedoara - Astana, de la 21:00. Cotele la pariuri + echipele probabile. Analiza lui Dan Chilom
Corvinul Hunedoara - Astana, de la 21:00. Cotele la pariuri + echipele probabile. Analiza lui Dan Chilom
CITESTE SI
Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și la Bac, răsplătiți de Guvern. C&acirc;ți bani vor primi

stirileprotv Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și la Bac, răsplătiți de Guvern. Câți bani vor primi

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% &icirc;n 2026

stirileprotv Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026

Cu c&acirc;t va crește salariul minim &icirc;n 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție

stirileprotv Cu cât va crește salariul minim în 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!