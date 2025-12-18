AEK - Craiova, de la 22:00 în Conference League. Echipe probabile + jucătorul cheie care absentează pentru Craiova + analiza și pariul lui Dan Chilom

de Dan CHILOM

Ultimul meci european al anului pentru Universitatea, se dispută azi, la Atena, împotriva echipei lui Răzvan Marin, AEK.

Grecii sunt pe locul 4 în clasamentul Conference, cu 10 puncte după 5 etape, și un golaveraj pozitiv, 10:5.



Craiova are șanse să meargă în play-off-ul Conference, dar misiunea nu este deloc ușoară. Oltenii nu trebuie să piardă în Grecia, iar formațiile clasate imediat sub ele în clasament să nu câștige în meciurile pe care le joacă azi.



AEK Atena - Universitatea Craiova | Echipe probabile



AEK Atena: Strakosha - Rota, Vida, Relvas, Pilios - R. Marin, Pineda - Koita, Ljubicic, Pereyra - L. Jovic



Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Teles, Bancu - Etim, Baiaram



Tudor Băluță nu va putea evolua azi pentru trupa lui Filipe Coelho!



Casele de pariuri o dau favorită la victoria pe echipa greacă, cu o cotă de 1.42

