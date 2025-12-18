Campioana României a pus biletele în vânzare în urmă cu o săptămână, iar până acum s-au vândut aproximativ 20.000 de tichete, informează Golazo.



Dintre biletele vândute, aproximativ 5.000 au fost cumpărate de suporterii Rapidului. Giuleștenii au primit 8.000 de locuri și vor ocupa integral o peluză a Arenei Naționale.

De cealaltă parte, FCSB a reușit să vândă doar 15.000 de bilete propriilor suporteri.



Cel mai ieftin bilet este 30 de lei



FCSB vine după o victorie spectaculoasă cu Feyenoord, scor 4-3, după ce a fost condusă cu 3-1, și după succesul clar din campionat, 2-0 cu Unirea Slobozia.



Prețurile au rămas accesibile, cu bilete de la 30 de lei la peluză și până la 300 de lei în zona VIP. Tichetele se pot achiziționa exclusiv online, prin platforma clubului.



În turul sezonului, disputat pe 17 august, Rapid și FCSB au remizat, scor 2-2, într-un meci urmărit de 26.871 de spectatori.



Înaintea confruntării de duminică, Rapid este lider în Superligă, cu 39 de puncte, în timp ce FCSB ocupă locul 10, cu 28 de puncte. Derby-ul este programat duminică, de la ora 20:00, și va fi transmis LIVE TEXT pe Sport.ro.

