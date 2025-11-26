Irlandeza Sinead Kavanagh (39 de ani), locul 8 mondial în clasamentul MMA la categoria „pană”, s-a bătut în avion cu 2 polițiști spanioli, un bărbat și o femeie.

Luptătoarea Sinead Kavanagh s-a bătut cu 2 polițiști

Oamenii legii au încercat să o mobilizeze într-un avion care urma să decoleze din Tenerife, după ce au fost solicitați pentru că Sinead Kavanagh a avut un comportament agresiv.

Polițiștii au reușit să o mobilizeze pe luptătoare după câteva minute de luptă. Amândoi au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar unul dintre ei a fost nevoit să își ia concediu medical.

„Pilotul a solicitat prezența poliției din cauza a doi pasageri care cauzau probleme la bordul unui avion care urma să decoleze.

Ofițerii urmau să îi identifice și să îi dea jos din avion, deoarece pilotul decisese că nu vor zbura”, a transmis un purtător de cuvânt al Gărzii Civile, conform „The Sun”.

Sinead Kavanagh, eliberată pe cauțiune

În urma incidentului pe care l-a provocat, Sinead Kavanagh a fost arestată și reținută în celula aeroportului. Marți, pe 25 noiembrie, s-a prezentat în fața instanței din Telde, Spania.

Luptătoarea MMA a fost eliberată pe cauțiune, însă va fi certată în continuare pentru agresarea celor doi polițiști și opoziție la arest.

În urma eliberării, Asociația Unificată a Gărzii Civile și-a exprimat dezacordul: „Rușinos! Fără barieră de protecție. Agresorul liber, ofițerii în concediu medical… Noi suntem singura apărare a cetățenilor și ne confruntăm cu luptători profesioniști neînarmați și FĂRĂ RESURSE”.

