Miercuri seară, Go Ahead Eagles a învins Roda după o serie de lovituri de departajare. Meciul a fost marcat de o situaţie fără precedent în fotbalul olandez: clubul a efectuat în total opt schimbări. Acest lucru a stârnit numeroase întrebări, mai ales după ultima înlocuire efectuată în prelungiri. Cu toate acestea, deciziile au fost perfect conforme cu regulamentul.



Go Ahead Eagles, opt schimbări în meciul cu Roda



Încă din prima repriză, Go Ahead Eagles a trebuit să efectueze o schimbare prematură. Accidentat, Jakob Breum a fost nevoit să cedeze locul său încă din minutul 29. În repriza a doua, antrenorul a efectuat două duble înlocuiri, în minutele 76 şi 85. Cinci schimbări, trei sesiuni utilizate până atunci.



Se adaugă apoi înlocuirile albe, legate de leziuni la cap. Un mecanism care nu se ia în calcul în cota de cinci înlocuiri autorizate.



Go Ahead Eagles a apelat la această regulă în minutul 95, când Oskar Sivertsen a fost înlocuit de Oscar Pettersson. Imediat după aceea, Xander Blomme a intrat şi el în joc ca înlocuitor suplimentar, o intrare permisă conform regulamentului după o înlocuire albă, scrie News.ro.



Apoi, în minutul 105, Julius Dirksen a intrat şi el pe teren, ducând numărul total de schimbări la opt. O înlocuire care se explică prin utilizarea în prealabil a unei înlocuiri albe de către adversar, Roda.



Regulamentul prevede însă că, în cazul utilizării unei înlocuiri albe, echipa adversă beneficiază automat de o schimbare suplimentară. Datorită acestei dispoziţii, Go Ahead Eagles a fost autorizată în mod logic să efectueze o înlocuire suplimentară în prelungiri (minutul 105), permiţând intrarea lui Julius Dirksen.



Numărătoarea este clară: