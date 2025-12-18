Cele două formații se vor duela pe stadionul „Al-Awwal Park” din Riad, în cadrul semifinalei Supercupei Italiei, competiție transmisă în exclusivitate pe VOYO. Partida va putea fi urmărită de asemnea în format LIVE VIDEO cu comentariu LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, Facebook Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pentru sistemele de operare Android și iOs.



Cu o zi înainte de meci, tehnicianul nerrazzurilor, Cristi Chivu, a fost prezent la conferința de presă premergătoare partidei.



Cristi Chivu: „Ne jucăm șansa”



În stilul său caracteristic, fostul fundaș a abordat întâlnirea cu presa cu calm, dar și seriozitate. Printre altele, a lăudat adversarul, considerând că Bologna nu este o echipă care să nu fie luată în seamă.



„E un trofeu, sunt două meciuri. Noi vrem să răspundem lovitură de lovitură, jucând fiecare partidă cu dorință și determinare. E o echipă care mai poate crește foarte mult, are ambiția potrivită pentru a duce mai departe parcursul început. Probabil nu merităm să fim aici, dar profităm de noul format. Ne jucăm șansa, ni s-a făcut un cadou nouă și celor de la Milan cu acest mini-turneu, pentru că în mod normal ar fi trebuit să joace Napoli și Bologna”, a spus Cristi Chivu la conferința de presă premergătoare partidei cu Bologna.

Supercupa Italiei îl poate umple pe Chivu de bani!



În semifinale, Napoli va întâlni AC Milan joi, 18 decembrie, de la ora 21:00, iar a doua zi, la aceeași oră, Bologna se va duela cu Inter Milano, meciul care marchează debutul lui Cristi Chivu în Supercupa Italiei. În caz de egalitate după 90 de minute, calificarea se va decide direct la loviturile de departajare, fără prelungiri. Finala este programată luni, 22 decembrie.



Gazdele saudite au pus la bătaie un pot total de 22,5 milioane de euro, potrivit „Calcio e Finanza”. Echipele eliminate în semifinale vor primi câte 2,4 milioane de euro, finalista învinsă va încasa 6,7 milioane, iar câștigătoarea trofeului va lua 9,5 milioane de euro.



În plus, campioana poate ajunge la un total de aproximativ 11 milioane de euro, dacă va disputa și un meci amical cu deținătoarea Supercupei Arabiei Saudite, pentru care este prevăzut un bonus suplimentar de 1,5 milioane.



Inter a câștigat de opt ori Supercupa Italiei, la egalitate cu AC Milan.


