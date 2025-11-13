Radu Drăgușin dorit de Chivu? Dezvăluirea făcută de agentul fotbalistului

Radu Drăgușin dorit de Chivu? Dezvăluirea făcută de agentul fotbalistului Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Radu Drăgușin are viitorul sub semnul întrebării la Tottenham.

TAGS:
chivuradu dragusinFlorin ManeaTottenhamTransferInter
Din articol

Radu Drăgușin este foarte aproape de revenirea pe teren, după accidentarea gravă suferită la nivelul ligamentelor încrucișate.

Fundașul central român s-a accidentat în luna ianuarie a acestui an și a fost nevoit să se opereze, iar recuperarea lui a durat aproximativ zece luni.

Florin Manea, despre posibila plecare a lui Drăgușin: „Nu m-ar mira să-l vrea Chivu la Inter”

Drăgușin a jucat o repriză în amicalul lui Tottenham cu Leyton Orient, care a avut loc miercuri, pe 13 noiembrie. 

Cu toate acestea, când va reveni complet și va fi disponibil pentru Thomas Frank, Drăgușin nu va fi sigur de locul său în echipa de start. Fundașul român are concurență serioasă pe postul de fundaș central, iar Romero și van de Ven par de neclintit în acest moment.

Florin Marin a vorbit despre situația Radu Drăgușin și a recunoscut că nu a vorbit încă cu antrenorul lui Tottenham.

Agentul fotbalistului român a vorbit și despre un posibil transfer al acestuia în vară, când va fi refăcut complet. Manea nu exclude varianta ca Drăgușin să meargă la Inter, acolo unde antrenor este Cristi Chivu.

„Noi știm că mai are cinci ani contract. Primordial este să-și revină sută la sută. Nu ne gândim la niciun fel de plecare, poate la vară vom analiza, dar deocamdată sub nicio formă. Nu am vorbit niciodată cu Thomas Frank (n.r. antrenorul lui Tottenham).

Nu m-ar mira să-l vrea Chivu la Inter. Radu are o cotă foarte bună în Italia. A reușit acolo, puțini reușesc ca fundași centrali. Probabil de aia este și un interes al mai multor echipe, nu cred că doar al lui Cristi”, a spus Florin Manea, conform digisport.ro.

Fundașul central a adunat 37 de partide în tricoul lui Tottenham, unde se află din ianuarie 2024.

Radu Drăgușin este cotat la 25 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO
Explozie urmată de incendiu, &icirc;ntr-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
C&acirc;nd revine Radu Drăgușin la naționala Rom&acirc;niei: &rdquo;Cea mai grea parte&rdquo;
Când revine Radu Drăgușin la naționala României: ”Cea mai grea parte”
Radu Drăgușin a revenit pe teren! Tottenham l-a aruncat &icirc;n joc &icirc;ntr-un meci amical
Radu Drăgușin a revenit pe teren! Tottenham l-a aruncat în joc într-un meci amical
E gata: Radu Drăgușin revine! Englezii au aflat planul antrenorului lui Tottenham
E gata: Radu Drăgușin revine! Englezii au aflat planul antrenorului lui Tottenham
ULTIMELE STIRI
De la Barcelona &icirc;n Premier League (VOYO)! Ce a spus starul catalanilor: &bdquo;Este cea mai bună ligă&rdquo;
De la Barcelona în Premier League (VOYO)! Ce a spus starul catalanilor: „Este cea mai bună ligă”
Gloria Bistrița - SCM R&acirc;mnicu V&acirc;lcea, &rdquo;un meci de foc&rdquo; cu un final care a răsturnat totul!
Gloria Bistrița - SCM Râmnicu Vâlcea, ”un meci de foc” cu un final care a răsturnat totul!
Totul pentru meciul cu Rom&acirc;nia! Jucătorii Bosniei, declarații războinice
Totul pentru meciul cu România! Jucătorii Bosniei, declarații războinice
Top modelul Ignacia Fernandez este noua Miss World Chile! T&acirc;năra este vocalistă &icirc;ntr-o trupă de death metal
Top modelul Ignacia Fernandez este noua Miss World Chile! Tânăra este vocalistă într-o trupă de death metal
De la triplusalt la podiumul de modă! Povestea fabuloasă a lui Jennifer Dossey. Cum arată la 21 de ani fiica regretatului Ibrahim Dossey
De la triplusalt la podiumul de modă! Povestea fabuloasă a lui Jennifer Dossey. Cum arată la 21 de ani fiica regretatului Ibrahim Dossey
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mutarea rezolvată de Gigi Becali: &rdquo;E la FCSB. Va fi un mare c&acirc;știg&rdquo;

Mutarea rezolvată de Gigi Becali: ”E la FCSB. Va fi un mare câștig”

Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile

Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile

Gigi Becali i-a adus soția &icirc;n Rom&acirc;nia ca să &icirc;l țină &rdquo;din scurt&rdquo;: &rdquo;I-am plătit bilet!&rdquo;

Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a Rom&acirc;niei: &rdquo;Arăta groaznic! A fost devastat&rdquo;

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a României: ”Arăta groaznic! A fost devastat”

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: &rdquo;&Icirc;l dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!&rdquo;

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: ”Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!”

C&acirc;t a fost suspendat Daniel B&icirc;rligea după eliminarea din Hermannstadt - FCSB

Cât a fost suspendat Daniel Bîrligea după eliminarea din Hermannstadt - FCSB



Recomandarile redactiei
Totul pentru meciul cu Rom&acirc;nia! Jucătorii Bosniei, declarații războinice
Totul pentru meciul cu România! Jucătorii Bosniei, declarații războinice
De la Barcelona &icirc;n Premier League (VOYO)! Ce a spus starul catalanilor: &bdquo;Este cea mai bună ligă&rdquo;
De la Barcelona în Premier League (VOYO)! Ce a spus starul catalanilor: „Este cea mai bună ligă”
Naționala care a călătorit peste 17.000 km pentru amicalul cu Rusia de pe &rdquo;Gazprom Arena&rdquo; din Sankt Petersburg!
Naționala care a călătorit peste 17.000 km pentru amicalul cu Rusia de pe ”Gazprom Arena” din Sankt Petersburg!
De la triplusalt la podiumul de modă! Povestea fabuloasă a lui Jennifer Dossey. Cum arată la 21 de ani fiica regretatului Ibrahim Dossey
De la triplusalt la podiumul de modă! Povestea fabuloasă a lui Jennifer Dossey. Cum arată la 21 de ani fiica regretatului Ibrahim Dossey
Gloria Bistrița - SCM R&acirc;mnicu V&acirc;lcea, &rdquo;un meci de foc&rdquo; cu un final care a răsturnat totul!
Gloria Bistrița - SCM Râmnicu Vâlcea, ”un meci de foc” cu un final care a răsturnat totul!
Alte subiecte de interes
Anunt bomba! Cristi Chivu, ofertat de o echipa din Romania! Ce s-a intamplat si ce spune impresarul fostului fotbalist
Anunt bomba! Cristi Chivu, ofertat de o echipa din Romania! Ce s-a intamplat si ce spune impresarul fostului fotbalist
Giovanni Becali a DEZVALUIT tot! De ce s-a retras Chivu din fotbalul romanesc! S-a dus mai la fund!
Giovanni Becali a DEZVALUIT tot! De ce s-a retras Chivu din fotbalul romanesc! "S-a dus mai la fund!"
Fricțiuni &icirc;ntre Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul rom&acirc;n + &Icirc;ntrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin &icirc;nainte de debutul &icirc;n noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul rom&acirc;n
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Florin Manea a pus capăt speculațiilor despre viitorul lui Radu Drăgușin: Hai să ne clarificăm!
Florin Manea a pus capăt speculațiilor despre viitorul lui Radu Drăgușin: "Hai să ne clarificăm!"
Ciprian Marica l-a sunat pe Florin Manea după ce Drăgușin a fost imperial cu Ucraina la EURO, iar agentul a reacționat: &rdquo;M-a sunat Fabrizio Romano&rdquo;
Ciprian Marica l-a sunat pe Florin Manea după ce Drăgușin a fost imperial cu Ucraina la EURO, iar agentul a reacționat: ”M-a sunat Fabrizio Romano”
CITESTE SI
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

stirileprotv Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat &icirc;nceputul unei Rom&acirc;nii care și-a luat destinul european &icirc;n propriile m&acirc;ini

stirileprotv 30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Un om de afaceri din Prahova, trimis &icirc;n judecată pentru camătă. A dat &icirc;mprumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

stirileprotv Un om de afaceri din Prahova, trimis în judecată pentru camătă. A dat împrumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!