Radu Drăgușin dorit de Chivu? Dezvăluirea făcută de agentul fotbalistului

Radu Drăgușin este foarte aproape de revenirea pe teren, după accidentarea gravă suferită la nivelul ligamentelor încrucișate.

Fundașul central român s-a accidentat în luna ianuarie a acestui an și a fost nevoit să se opereze, iar recuperarea lui a durat aproximativ zece luni.



Florin Manea, despre posibila plecare a lui Drăgușin: „Nu m-ar mira să-l vrea Chivu la Inter”



Drăgușin a jucat o repriză în amicalul lui Tottenham cu Leyton Orient, care a avut loc miercuri, pe 13 noiembrie.

Cu toate acestea, când va reveni complet și va fi disponibil pentru Thomas Frank, Drăgușin nu va fi sigur de locul său în echipa de start. Fundașul român are concurență serioasă pe postul de fundaș central, iar Romero și van de Ven par de neclintit în acest moment.

Florin Marin a vorbit despre situația Radu Drăgușin și a recunoscut că nu a vorbit încă cu antrenorul lui Tottenham.

Agentul fotbalistului român a vorbit și despre un posibil transfer al acestuia în vară, când va fi refăcut complet. Manea nu exclude varianta ca Drăgușin să meargă la Inter, acolo unde antrenor este Cristi Chivu.

