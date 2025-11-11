Revenit de mai bine de două luni la antrenamentele lui Tottenham, fundașul central este gata să fie supus unui ”test” de antrenorul Thomas Frank. În pauza competițională, londonezii vor disputa, cu jucătorii pe care îi mai au la dispoziție, un meci amical cu o echipă U21, cel mai probabil pentru a vedea la treaba jucătorii care au evoluat mai puțin, scrie spurs-web.com.



Radu Drăgușin revine pe gazon într-un meci amical pentru Tottenham



În planurile lui Frank pentru această partidă intră și Radu Drăgușin, notează jurnaliștii britanici. Acesta ar fi și motivul pentru care fundașul nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, acesta fiind o prezență obișnuită în anturajul echipei naționale și la ultimele acțiuni, chiar dacă a fost accidentat.



„Drăgușin va evolua într-un meci amical cu porțile închise la Hotspur Way în timpul pauzei internaționale. Acesta va fi primul său joc competitiv după 10 luni, ceea ce sugerează că fundașul român va petrece doar o perioadă scurtă de timp în cantonamentul din România înainte de a se întoarce la Londra”, a notat sursa citată anterior.



Dacă se va prezenta în condiții bune, Drăgușin ar putea reveni în lotul echipei londoneze chiar și pentru meciurile din Premier League. După pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale, Tottenham va disputa derby-ul cu Arsenal, în deplasare, iar meciul va fi transmis LIVE pe VOYO.



Florin Manea: ”Vrem să rămânem la Tottenham”



Imediat după ce Drăgușin a revenit la antrenamentele lui Tottenham, Sport.ro a publicat un interviu exclusiv cu impresarul acestuia, Florin Manea, care a dezvăluit că fundașul nu și-a îndreptat atenția către ofertele primite.



Cel mai bine cotat fotbalist român și-a dorit să rămână la actuala sa echipă și să se concentreze asupra revenirii pe gazon.



„N-am discutat de oferte sau de alte lucruri, vrem să rămânem la Tottenham. Deocamdată ne-am concentrat doar asupra revenirii și asupra impactului pe care-l va avea în echipă”, a spus Manea, în exclusivitate pentru site-ul nostru.

