Londonezii au pus la cale un meci amical pentru a vedea ”la treabă” jucătorii care au prins mai puține minute în ultima perioadă. Cu mulți absenți și jucători plecați la loturile naționale, Tottenham a disputat un meci amical cu Leyton Orient, formație din League One, al patrulea eșalon din Anglia.



Radu Drăgușin a evoluat pentru Tottenham după 10 luni!



Drăgușin a evoluat timp de 45 de minute în meciul amical al echipei sale, așa cum a anunțat Tottenham pe rețelele de socializare. Partida s-a disputat cu porțile închise.



”Radu Drăgușin a jucat timp de 45 de minute într-un meci amical jucat cu porțile închise cu Leyton Orient și își continuă perioada de recuperare după accidentare”, a transmis clubul londonez.

