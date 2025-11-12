Radu Drăgușin s-a ”rupt” la finalul lui ianuarie 2025, într-un meci din Europa League. A suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, care l-a ținut pe bară timp de 10 luni.



Stoperul a revenit pe teren chiar astăzi, la un meci amical disputat de Spurs cu Leyton Orient, formație din League One, al patrulea eșalon al Angliei (DETALII AICI).



Când revine Radu Drăgușin la naționala României: ”Cea mai grea parte”



Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin, a dezvăluit că fundașul central și-a dorit enorm să revină la națională în această toamnă, ca să ajute echipa în campania de calificare la Mondialul din 2026.



Doar că stoperul nu a fost apt în timp util, motiv pentru care Mircea Lucescu nu s-a putut baza pe el.



Manea a sugerat însă că Drăgușin va reveni la prima reprezentativă a României din primăvară.



”Cred că asta a fost cea mai grea parte. Vorbeam de fiecare convocare, încă din octombrie: `oare mă lasă să joc la următoarea?` Dorința lui a fost mare să joace măcar în unul din meciurile astea din toamnă.



În martie joacă sigur. Nu are cum să nu aibă jocuri, sunt cupe, o grămadă de competiții”, a spus Florin Manea, potrivit digisport.

