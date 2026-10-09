Radu Drăgușin a fost împrumutat de Tottenham la Fiorentina în schimbul a 1,5 milioane de euro, dar gruparea „viola” va fi obligată să îl transfere definitiv în schimbul a încă 17,5 milioane de euro dacă va juca un anumit număr de meciuri în acest sezon, conform site-ului oficial al lui Spurs.

Fundașul de 24 de ani a jucat șapte meciuri în tricoul lui Fiorentina în acest start de sezon și a reușit deja două pase decisive. Fundașul român a devenit rapid un jucător cheie al formației din Serie A și a primit încredere și din partea noului antrenor Paolo Vanoli.

Florin Manea a anunțat ce planuri are Radu Drăgușin: „Asta vrem”

Florin Manea a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre viitorul lui Drăgușin la Fiorentina și a explicat că scopul fundașului este de a evolua constat pentru formația din Serie A și de a se transfera definitiv în Italia.

Impresarul lui Radu Drăgușin a spus că are mare încredere în fotbalistul său, pentru că știe cât este de serios în ceea ce privește cariera lui și a subliniat că a ajuns la acest nivel datorită calităților sale, dar și prin muncă.

„(n.r. Cum se simte Radu Drăgușin la Fiorentina?) Se simte foarte bine. Normal, când am luat decizia să ne întoarcem în Italia, știam de ce ne întoarcem, vrem să rămânem, nu să fie doar un împrumut. Am mai spus-o, el a jucat câteva meciuri de la revenirea din accidentare, în jumătatea aceasta de an.

Totuși, să stai un an și jumătate ca jucător de fotbal nu e greu, e foarte greu. Până îți găsești reperele, până îți găsești ritmul de joc, dar este pe drumul cel bun.

El a făcut o partidă bună cu Napoli, în urma căreia a fost votat jucătorul meciului. Radu este un băiat de un extrem de bun-simț și are o inteligență peste medie, este disponibil la efort și la sacrificiu. De aia nu o să am niciodată vreo îndoială asupra valorii lui.

Nu știu cine spune că 'da, dar a avut noroc că s-a antrenat la Juventus'. Păi și eu vreau să mă antrenez la Juventus, dar nu am cum. El a avut valoare să se antreneze acolo, nu a avut noroc. Noroc ai la loto. Nu te primește Juventus la antrenament dacă ești slab”, a spus Florin Manea, în exclusivitate pentru Sport.ro.