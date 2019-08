Puscas traieste momentul carierei la Reading! Surpriza facuta fanilor inaintea meciul cu Charlton: "De asta am venit aici!"

Puscas are sanse mari sa fie titular si la nationala in dubla cu Spania si Malta de pe 5 si 8 septembrie! Ambele partide vor putea fi urmarite IN DIRECT LA PROTV.

George Puscas se simte excelent la Reading. Adus in aceasta vara cu 8 milioane de euro de la Inter Milano, Puscas a devenit rapid unul dintre jucatorii preferati ai fanilor. Pentru partida cu Charlton Athletic de astazi de la ora 17.00, Puscas a acordat un interviu in programul de meci distribuit fanilor echipei.

"Asta a fost prima mea ambitie cand am venit aici in Anglia. Mereu m-am uitat la meciurile din Premier League cand eram mic si, pentru mine, aici incepe fotbalul. Modul in care se joaca fotbalul aici cred ca este cel mai frumos din lume. Mi-am dorit atat de mult sa vin aici.



Este casa fotbalului. Au fost atatea echipe din alte tari care m-au dorit dar am vrut sa vin aici pentru ca am fost dorit enorm la Reading. Am pasiune si asta m-a facut sa vin in Anglia, nu am stat prea mult pe ganduri. A fost ambitia mea.



Fanii sunt incredibili. Daca poti sa castigi si sa te descurci bine, e o mare satisfactie pentru ei si pentru noi. Castigam puncte si asta e important pentru echipa, sa acumulam puncte si sa avem fanii alaturi de noi.



Mi-am facut deja multi prieteni aici, toata lumea e prietenoasa. Dupa ce am venit, la nici 2-3 zile distanta fanii veneau sa imi vorbeasca, sa ma incurajeze si asta m-a surprins pentru ca ma gandeam ca o sa dureze mai mult pana se intampla asta" povesteste Puscas in programul de meci.

Daca Puscas este jucatorul care a acordat un interviu pentru programul de meci, pe coperta se afla un alt jucator care a impresionat in startul sezonului: Ovie Ejaria, jucator adus sub forma de imprumut de la Liverpool.