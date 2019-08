S-a vazut doar la bucuria de la goluri! Ce a facut Puscas azi, in victoria cu Huddersfield

Reading, echipa romanului George Puscas, a invins cu 2-0 pe terenul lui Huddersfield.

Reading a castigat in deplasarea de la Huddersfield, scor 2-0, si ocupa pozitia a 11-a in Championship, dupa 5 etape disputate (7 puncte). „The Royals” au marcat prin Oviemuno Ejaria (71) si Michael Morrison (84), ambele pase decisive fiind date de John Swift.



Puscas a intrat la scorul de 0-0, in minutul 69, cand l-a inlocuit pe argentinianul Lucas Boye. El nu a avut faze importante de poarta, dar si-a ajutat echipa sa puna o presiune mai mare in careul advers. In aceasta vara, atacantul roman de 23 de ani a fost cumparat de Reading de la Inter Milano cu suma de 8 milioane de euro, iar pana acum a bifat 3 prezente (2 ca titular) si doua goluri, fiind unul dintre cei mai apreciati fotbalisti din lotul lui Jose Gomes.

Liga secunda engleza are 24 de echipe, primele doua clasate la finalul sezonului urmand sa promoveze direct, in timp ce urmatoarele 4 pozitii (3-6) vor juca in play-off-ul de promovare in Premier League, pe sistem semifinale-finala. Clasamentul este condus acum de Leeds United (13p) si Charlton Athletic (11p).