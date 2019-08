Inca se aud aplauzele! Puscas, laudat dupa al doilea meci ca titular la Reading! Ce a facut in meciul cu WBA

Dupa ce a castigat aproape de unul singur meciul cu Cardiff (2-0), din etapa precedenta, Puscas a trecut doar pe langa gol pe terenul uneia dintre favoritele la promovare, WBA.

Reading s-a intors cu un punct de la Birmingham. S-a terminat 1-1. Puscas a jucat pana in minutul 77.

"Inca o prestatie buna pentru George Puscas!" - au scris jurnalistii care administreaza contul de Twitter al lui Reading la schimbarea romanului, scos cand Reading era in avantaj pe tabela. George a avut mai multe oportunitati de a marca, insa n-a fost la fel de inspirat ca sambata, cand a marcat de doua ori.



"Dupa ce a iesit Puscas n-am mai fost la fel de buni", scrie un fan pe Twitter. Majoritatea suporterilor care au lasat comentarii pe net cred ca romanul e deja un fotbalist esential pentru Reading.

With Puscas and Pele playing tonight for Reading, I'd say 1-1 was a good result for the Albion? ????????????

Shame we couldn't hold on for three points think our shape didn't look the same after taking off Puscas and Swift but still a good result away from home. Great goal by Ejaria too.

