Puscas i-a cucerit definitiv pe fanii lui Reading! Ce a facut atacantul roman imediat dupa un gol: VIDEO

Atacantul nationalei Romaniei, George Puscas, a intrat deja in inimile fanilor celor de la Reading. Pe langa cele doua goluri de la partida de debut, Puscas a impresionat prin determinarea aratata. In partida de miercuri seara cu West Brom, scor 1-1, Puscas n-a mai inscris insa a atras atentia in alt mod.

Fanii lui Reading au remarcat modul in care Puscas a sarbatorit reusita lui Ovie Ejaria din minutul 71. "E jucator la Reading de doar 15 zile venind de la unul dintre cele mai mari cluburi din lume, insa sarbatoreste cu colegii golurile in felul acesta. Acestui om ii pasa. Astfel de jucatori iubim sa avem la club" au remarcat cei de la Talk Reading.

Puscas a fost titular, insa a fost inlocuit in minutul 77. West Brom a egalat din penalty pe final de meci. Reading are 4 puncte dupa 4 etape iar in etapa urmatoare joaca pe terenul celor de la Huddersfield.

George Pușcaș has been a Reading player for just 15 days after joining from one of Europe’s biggest clubs and he’s celebrating his teammates goals like this already.

