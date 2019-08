"Are toate calitatile necesare!" George Puscas poate face pasul spre Premier League dupa ce i-a impresionat pe cei de la Reading: "Pentru visul lui, primul pas l-a facut bine"

Ionut Rada a vorbit despre George Puscas si spune ca are calitatile necesare sa ajunga in Premier League.

George Puscas a ajuns in aceasta vara in Liga a doua din Anglia, la Reading si pana in acest moment a marcat 3 goluri pentru formatia engleza. Visul lui Puscas este sa joace in Premier League, iar Ionut Rada, cel care a fost coleg cu Puscas la Bari, a vorbit despre situatia atacantului roman si spune ca are calitatile necesare pentru a ajunge in Premier League in viitorul apropiat

"Am vorbit cu el la telefon si-l intrebam despre diferenta dintre fotbalul din Italia si cel din Anglia, iar el spunea ca nu e atat de tactic, cu antrenamente lungi, ci aici e bazat pe munca, pe forta. George are un inceput bun, ceea ce-i da incredere, presa il vede bine acolo, deci are nevoie de continuitate.

Este tanar, dar matur pentru a lua o decizie buna. Pentru visul lui, de a juca in Anglia, primul pas l-a facut bine. O sa-i foloseasca foarte mult experienta de aici, catre prima liga. Are baza fotbalului invatata in Italia, acum e lupta, forta, viteaza. Deci poate face pasul spre Premier League", a spus Ionut Rada, la Prosport.

3 milioane de euro este cota lui Puscas (23 de ani) pe transfermarkt.com