Puscas il BANTUIE pe antrenorul lui Cardiiff! A fost pe lista lui pentru un transfer in aceata vara: era a 3-a optiune in atac!

A fost insa abia al 3-lea pe lista de prioritati a managerului Neil Warnock pentru intarirea atacatului. Reading a facut oferta mai buna, astfel ca George n-a mai asteptat.

Inaintea partidei cu Reading, Warnock a vorbit despre asemanarea de nume dintre atacantul roman si superstarul Ungariei si al lui Real, Ferenc Puskas. Nu l-a prins decat putin, cand era copil, pe atacantul maghiar, dar putea sa-l antreneze pe romanul Puscas. :)



Looks like George Puscas came back to haunt Neil Warnock's side today... The Reading forward grabbed two in a 3-0 win

