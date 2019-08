"Boscas, Boscaaas. BOOOSCAAAAAS!" :)) Comentatorul arab a luat-o RAZNA dupa golul fabulos al lui PUSCAS! VIDEO

Partida s-a vazut in toata lumea! A fost unul dintre jocurile etapei care au fost alese de broadcasteri pentru difuzare in etapa a 3-a din Championship.

Comentatorului arab al partidei a trait la intensitate maxima cursa atacantului roman. :) "Boscas" a primit multe laude in araba, suntem siguri. :)

What a goal. My fucking ST ????.

George Pușcaș against Cardiff #REAvCAR

