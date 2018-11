Puscas e mitraliera! Romanul a marcat din nou si si-a dus echipa pe primul loc inainte sa vina sub comanda lui Contra la nationala

George Puscas a marcat din nou pentru Palermo si a ajuns la 3 goluri reusite in ultimele 5 partide.

George Puscas a marcat un gol pentru Palermo in victoria cu 3-0 impotriva Pescarei, meci care a dus formatia romanului pe primul loc in Serie B. Puscas a punctat in minutul 37, iar Murawski si Moreo au marcat si ei in minutele 86 si 88.

Palermo e pe primul loc cu 24 de puncte si un meci mai putin decat Pescara, care are 22 de puncte. Ocupanta locului 3 este Salernitana, cu 20 de puncte obtinute pana acum.

Puscas urmeaza sa vina la nationala sub comanda lui Contra, pentru meciurile cu Lituania si Muntenegru, care vor fi la ProTV in aceasta saptamana.

Romania - Lituania e joi seara, de la 21:45, la ProTV.



Muntenegru - Lituania, sambata, 21:45, ProTV.