Anuntul facut de impresarul lui Iliev, portarul de nationala dorit de Becali la FCSB! In iarna, bulgarul intra in ultimele luni de contract

Plamen Iliev, portarul Astrei si al nationalei Bulgariei, fost la FC Botosani, e dorit de FCSB. In iarna, el va intra in ultimele 6 luni de contract cu actuala formatie.

Plamen Iliev, portar titular in nationala Bulgariei, intra in ultimele 6 luni de contract cu Astra, iar pe serviciile sale se bat mai multe echipe. FCSB, Levski Sofia, dar si alte formatii, potrivit impresarului sau, sunt interesate de achizitionarea lui.

Impresarul lui Plamen Iliev a vorbit recent in presa bulgara, acesta anuntand ca portarul isi doreste sa continue fie in Romania, fie sa plece in alta tara. Pentru Iliev, revenirea in Bulgaria este ultima varianta!

"Nu vreau sa comentez acum zvonurile. Sunt multe cluburi interesate de el, dat fiind ca a facut meciuri foarte bune in ultimul an si jumatate. Sunt diferite echipe din diferite tari. Vom vedea ce se va intampla", a spus agentul portarului.

Publicatia Top Sport mai noteaza ca cel mai mare interes pentru Iliev vine din partea FCSB.