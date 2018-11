DINAMO - FCSB | Cat de grava e accidentarea lui Nistor? Cum a plecat jucatorul lui Dinamo de pe Arena Nationala

Nistor a rezistat mai putin de o repriza in derby-ul cu FCSB. Jucatorul lui Dinamo s-a accidentat in minutul 33, insa a continuat sa stea pe teren pana in minutul 40. A iesit imediat dupa ce echipa sa a marcat din penalty.

Nistor a parasit stadionul schiopatand, dar in aplauzele fanilor dinamovisti care l-au oprit pentru poze si autografe. Deocamdata nu se stie cat de grava este accidentarea mijlocasului lui Rednic.

Nistor va efectua astazi o serie de controale amanuntite pentru a se stabili cat de grava este accidentarea suferita in derby.

sursa foto: TelekomSport